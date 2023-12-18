Yemeksepeti'nin sahibinden 'Türkiye' kararı
Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki teknoloji merkezlerini kapatacağını, Almanya'daki merkezinde personel sayısını azaltacağını söyledi. Delivery Hero, Yemeksepeti hisselerinin tamamını 2015 yılında bünyesine katmıştı.
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Delivery Hero yaptığı açıklamada, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki genel merkezindeki personel sayısını azaltacağını söyledi.
Şirket yaptığı açıklamada, Berlin'deki genel merkezinin ve küresel hizmet rollerinin işgücünü bu yıl yaklaşık yüzde 13 oranında azalttığını söyledi.
Delivery Hero, 589 milyon dolar değer biçilen Yemeksepeti hisselerinin tamamını 2015 yılında bünyesine katmıştı.