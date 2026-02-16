Yen nefes aldı ama kırılganlık sürüyor

EVRİM KÜÇÜK

Japonya’da seçimlerin ardından oluşan siyasi netlik, döviz piyasasında tansiyonu bir miktar düşürdü. Japon Yeni, dolar karşısında haftalık bazda yaklaşık yüzde 3’e yaklaşan primle 153 seviyesine kadar güçlendi. Piyasa, Başbakan Sanae Takaichi’nin mali genişleme mesajlarını “sorumlu” bir çerçevede sunmasını ve ek borçlanmaya kapıyı aralamamasını şimdilik olumlu okuyor ancak uzmanlar Japon para birimi için risklerin halen masada olduğu uyarısı yapıyor.

Japonya’yı al teması güçlendi

Takaichi’nin gıda ürünlerinde geçici vergi indirimi gibi adımları tahvil ihracıyla değil; sübvansiyonlar ve vergi dışı gelirlerle dengeleyeceğini vurgulaması, Japon devlet tahvillerinde satış korkusunu sınırladı. Bu değişim, seçim sonrası “Japonya’yı al” temasını beslerken, hisse senetleri ve tahvillerle birlikte yen de destek buldu.

Dolar/Yen için 150 seviyesi tahmin ediliyor

Sanae Takaichi’nin başbakan olduğu Ekim ayından sonra genişletici maliye politikası duruşu, yenin değer kaybetmesine neden olmuş ve Takaichi’nin göreve gelmesinden ocak sonunu kadar yen yüzde 5,9 değer kaybetmiş ve dolar karşısında 157 seviyesine doğru zayıflamıştı. 8 Şubat’ta yapılan alt meclis seçimlerinde ise LDP’nin ezici bir zafer kazanmasının ardından Yen bir haftada yüzde 3 yükseldi. Yenin dolar karşısında 150 seviyesine kadar güçlenebileceği öngörülüyor.

Faiz artırımı ötelenirse 160 yine masaya gelebilir

Uzmanlara göre seçim sonrası rahatlama yene alan açtı; ancak kalıcı ve güçlü bir değerlenme için mali disiplin ile para politikasında netlik arasındaki dengenin korunması gerektiği uyarısı yapılıyor. Para politikası cephesinde gözler Japonya Merkez Bankası’nda. Yıl içinde ABD Merkez Bankası’ndan iki indirim, Japonya’dan ise en az bir faiz artışı beklentisi, dolar/yen paritesini 150’ye yaklaştırabilecek bir zemin sunuyor. Ancak bazı yatırımcılar, mali genişlemeye alan açmak için olası faiz artışlarının ötelenip ötelenmeyeceğini sorguluyor. Böyle bir senaryo, yenin kazanımlarını sınırlayabilir. Zira analistler 158–160 bandının kritik eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu bölgeye doğru olası bir hareketin, geçmişte olduğu gibi sözlü ya da fiili müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirebileceği belirtiliyor.

Güvenli liman arayışında İsviçre Frangı ve Norveç Kronu destek buluyor

İsviçre frangı bu yıl yüzde 3 yükselerek dolar karşısında 0,77 seviyesine geldi. Geçen yılki yüzde 14’lük sıçramanın üzerine gelen bu performans, 2015’teki şok değerlenmeden bu yana en güçlü dönemlerden biri. Siyasi istikrar, düşük kamu borcu ve cari fazla frangı öne çıkardı. Ancak ülkenin parasındaki güçlenme, ihracata bağımlı İsviçre ekonomisi ve ülkenin iş dünyası üzerinde baskı yaratıyor. Norveç kronu ise petrol piyasasındaki jeopolitik gerilimlerin fiyatlara yükseliş olarak yansımasından ve piyasalarda dolar zayıfladıkça artan güvenli liman arayışlarından destek buluyor. Piyasa, Norveç Merkez Bankası’ndan olası iki faiz indirimi beklentisine rağmen enflasyon yüzde 3’ün altına inmeden güvercin dönüşün zor olduğuna işaret ediyor. ING tarafından yapılan analizde şu sıralar 11.47 seviyesinde olan Euro/ krone için bu yıl görünümün aşağı yönlü olduğu vurgulanıyor. Fakat petrol fiyatların gücünü kaybetmesi halinde 11 seviyesinin altında kırılma beklenmediği ifade ediliyor.