Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı duyuru ile yeni 20 TL'lik banknotların bugün tedavüle gireceğini açıkladı.

TCMB'nin E9 emisyon grubu 7. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruya göre 20 TL banknotlar 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verildi. Yeni 20 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait imzalar bulunuyor.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı...

Yeni banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

 

