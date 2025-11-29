Yeni Bond’da kira İstiklal'in 10 katı

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Cushman & Wakefield’in 2025 küresel ana cadde kira raporunda Londra, yıllık 20 bin 482 Euro/metrekare ile dünyanın en pahalı perakende lokasyonu oldu. İstanbul’un İstiklal Caddesi ise 2 bin 251 Euro/m2 kira seviyesiyle geçen yılki 22’ncilik sırasını korudu.

Rapor, küresel perakende kiralarındaki rekabeti net biçimde ortaya koydu. Rapora göre Londra–New Bond Street, yıllık 20 bin 482 Euro/metrekare kira seviyesiyle dünyanın en pahalı alışveriş caddesi unvanını aldı. Böylece cadde, bir önceki yılın üçüncülüğünden zirveye yükselmiş oldu. New Bond Caddesi’nde kira artışı yerel para cinsinden yüzde 22 olarak gerçekleşti ve bu oran raporun en yüksek artışlarından biri olarak öne çıktı.

Sebebi lüks mücevher markalarından gelen güçlü talep

Bu yükseliş, yüksek performans gösteren bu bölgede yer almak isteyen lüks mücevher markalarından gelen güçlü talepten kaynaklanıyor. Londra genelindeki perakende canlanması, Oxford ve Regent Caddeleri’nde çift haneli kira artışlarıyla birlikte, bu ivmeye katkıda bulundu. New Bond Caddesi’nde boşluk oranı sadece yüzde 5. Zirvenin hemen ardından Milano’daki Via Montenapoleone 20 bin Euro/m2, New York’taki Upper 5th Avenue ise 18 bin 359 Euro/m2 ile üçüncü sırada yer aldı. Paris’teki Avenue des Champs-Elysees 12 bin 519 Euro/m2, Hong Kong’daki Tsim Sha Tsui ise 13 bin 907 Euro/m2 ile ilk beşte yer alan diğer lokasyonlar oldu. Rapor, Avrupa’nın lüks perakende alanında tekrar güç kazandığını da gösteriyor. Zürih, Viyana, Münih ve Atina gibi şehirler istikrarlı kira düzeyleri ve güçlü marka talepleriyle ilk 20’deki yerlerini korudu. Türkiye’den listeye giren tek adres olan İstanbul’daki İstiklal Caddesi, bu yıl da 22’nci sırada yer aldı. Caddede yıllık kira 2 bin 251 Euro/m2 düzeyinde ölçüldü. Rapora göre İstiklal Caddesi’nde yerel para cinsinden kira değişimi yaşanmadı.

İngiltere'deki başarılı Türkler “Zirvedekiler” kitabında buluştu

İngiltere’de yaşayan ve topluma faydalı çalışmalarda bulunmuş başarılı Türkleri konu alan “Zirvedekiler” kitabının tanıtımı Londra’da yapıldı. 100’ü aşkın iş insanı, toplum gönüllüsü, girişimci, siyasetçi ve gazetecinin yer aldığı “Zirvedekiler” kitabının Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılan lansmanına, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, KKTC’nin Londra Temsilciliği Konsolosu Mehmet Tuncan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İngiltere Temsilcisi Enes Güzel ile çok sayıda davetli katıldı. Ulusoy burada yaptığı konuşmada, topluma faydalı isimlerin bu kitapta bir araya getirilmesinden dolayı teşekkür ederek sivil toplum çalışmalarının önemini vurguladı. Kitabın yazarı İsmail Karakaş da kitapta, sıfırdan geldiği İngiltere’de şirket kuran, istihdam sağlayan, toplumda farkındalık oluşturan 100’ü aşkın ismin yer aldığını söyledi. Karakaş, kitaptaki her yaşam hikayesinin kendine has özellikleri bulunduğunu belirterek kitabın akademik çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından kitapta yer alan isimlere Ulusoy, Tuncan ve Karakaş tarafından plaket sunuldu. Etkinlikte kitabı satın alanlara çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla tohum da hediye edildi.

“Dünyanın en uzun adamı” Sultan’ın hayatı İngiltere'de belgesel olacak

Mardin’de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla “dünyanın en uzun boylu adamı” olan Sultan Kösen, İngiltere’de hayatının anlatılacağı belgesel çekimlerine katıldı. Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi’nde doğan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009’da Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve rekoru 16 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, bugüne kadar 136 ülkeye 500’ü aşkın ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir hafta boyunca Londra’da bulunan Kösen, uluslararası bir film yapım şirketi tarafından çekilecek belgeselinde hayatını anlattı.