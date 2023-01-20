Yeni borç yapılandırması yolda

EKONOMİ gazetesi yazarı Abullah Tolu'nun bugünkü makalesinde işaret ettiği yeni borç yapılandırmasının pazartesi günkü kabine toplantısında netleşmesi ve açıklanması bekleniyor.

Abdullah Tolu, bugün kaleme aldığı "Danıştay’dan adi ortaklıklara harç müjdesi" başlıklı

köşe yazısında borç yapılandırmaya da işaret ederek, şu ifadelere de yer verdi;"Tüm reel sektörün beklediği bir düzenleme gündemde. Küçük esnaf, KOBİ’ler, sanayiciler, iş dünyası yani tüm reel sektör seçim öncesinde kendilerini rahatlatacak yeni bir borç yapılandırması (vergi ve SGK dahil tüm kamu kurumlarına olan borçların en uygun koşullarda ve uzun vadede yapılandırılması), matrah ve vergi artırımı, kasa ve cari hesap düzeltmesi, stok affı, imar barışı gibi düzenlemeleri içeren bir torba yasa beklentisi içine girdi. Bu beklentinin en kısa süre içerisinde karşılık bulacağını düşünüyorum."

Yeni pakette şirketlerin yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini de kapsaması bekleniyor.

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Paketin detaylarının Pazartesi günkü kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.