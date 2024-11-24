Yeni DS 4 Pallas Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı...

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS 4 Pallas, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzımanla kombine edilen "PureTech 130" ve "BlueHDi 130" motor seçeneklerine sahip.

Sade ve zarif bir görünüm

DS 4 Pallas modeli, krom dış tasarım detayları, 19 inçlik "LIMA hafif alaşım Jantları", farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, kaputta Pallas arması, krom süslemeli ön ızgara ve yan cam çerçeveleri ile sade ve zarif bir görünüm oluşturmayı hedefliyor.

DS 4, bu modelle kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını benimsedi. Araç 1,83 metrelik genişliğe, 4,40 metrelik uzunluğa ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşelere sahip. Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4 Pallas, sedefli kristal grisi, sedefli inci beyazı, sedefli perla nera siyahı, sedefli gece uçuşu, metalik platin grisi olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip.

98 LED ışık

DS 4'ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED'lerden oluşan oldukça ince farlar modelle birlikte sunuluyor. Model farlara ek olarak, her iki tarafta bulunan iki LED hattında, toplam 98 LED'den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından "DS Wings", farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor.

Ayrıca DS 4 Pallas, parlak siyah DS Wings, krom arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, krom süslemeli ızgara ve krom yan cam çerçevelere ek olarak, 19 inçlik Lima alaşım jantlara, balık pulu efektli bazalt siyahı dekorlu ve bronz belem dekorlu kapı ve gösterge paneli kaplamalara sahip.

DS 4 PALLAS, dışarıdan vermeyi hedeflediği premium otomobil hissini, iç mekana geçildiğinde hissettirmeyi amaçlıyor. Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekana sahip. Deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde yeni kontrol düzeni gruplandırıldı. Clous de Paris işlemeleri ile DS AIR’in gizli havalandırma çıkışları dikkati çekiyor. DS 4 Pallas'ın içi konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge olmak üzere iki birleşik alandan meydana geliyor.

Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlandı. Yüksek yoğunluklu köpük dolgulu koltukları kaplayan "Diamond Tungstene" kumaş ve suni deri kombinasyonlu döşemeler, yeni süs dikişleri kullanılarak DS 4'ün iç tasarımında zarafet ve teknolojiyi harmanlıyor. Modelin iç tasarımında, kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması ile yer alıyor. Bu şekilde dolaylı olarak, yan tasarımı vurgulamak ve dinamik dinginlik hissine katkıda bulunmak amaçlandı.

Verimlilik ön planda

Türkiye'de "PureTech 130 benzinli" ve "BlueHDi 130 dizel" motor seçenekleri ile sunulan DS 4 modeli, sekiz ileri oranlı tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4 Pallas, her iki motor seçeneğinde de performans beklentilerini karşılıyor.

DS 4 Pallas'ta, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve konfor sunmayı hedefleyen standart donanım listesi dikkati çekiyor. Modelde 10 inç multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, 7 inç dijital gösterge paneli, kablosuz mirror screen , geri görüş kamerası temizleme fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, toplam dört adet USB bağlantısı, DS Air gizli havalandırma sistemi, gizli kapı kolları, sekiz renkli "PolyAmbient" ambiyans aydınlatması, açılır cam tavan, kamera destekli aktif güvenlik freni, aktif şerit takip yardımcısı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Kişiselleştirme seçenekleri

DS 4 Pallas, konfor paketi ile, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, elektrikli bagaj kapağı, akustik izolasyonlu camlar, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu ve ısıtmalı ön koltukları, teknoloji paketi ile navigasyon ön hazırlığı, DS Smarth Touch dokunmatik kumanda ekranı ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor.

Fiyatı ne kadar?

Model 2 milyon 116 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor ve kasımda "DS 4 Pallas BlueHDi 130" ve "DS 4 Pallas PureTech 130" modellerinde 900 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya takas desteği de sağlanıyor.