Yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Konkordato gider avansı tarifesi değişti!

İcra ve İflas Kanunu uyarınca konkordato talebinde bulunulurken mahkeme veznesine yatırılması gereken avans tutarlarını ve ödeme esaslarını belirleyen tebliğle birlikte, 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarife yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tarifeye göre konkordato talep edenlerin mahkeme veznesine peşin olarak yatırması gereken gider kalemleri yeniden düzenlendi. Buna göre talep sahipleri; bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak yedi adet ilan bedeli karşılığı olarak asgari 2 bin 600 TL ve Basın İlan Kurumu portalında yapılacak yedi ilan bedelinin asgari tutarını ödeyecek.

Tarife kapsamında ayrıca ilgili kurumlara yapılacak bildirimler için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti, bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi'nde belirlenen tutarın üç katı ve geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde konkordato komiseri için aylık asgari 3 bin 380 TL üzerinden beş aylık ücret tutarı tahsil edilecek.

Diğer iş ve işlemler için 1.690 TL belirlenirken, iflasa tabi borçlular yönünden yatırılması gereken iflas gideri tutarı 68 bin 900 TL oldu. İflasa tabi olmayan borçlular için ise mahkeme tarafından toplam avans tutarından indirim yapılabilecek.

Yargılama sürecinde yatırılan avansın yetersiz kalması halinde eksik kalan kısım Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tamamlatılacak, kullanılmayan bakiye ise hükmün kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.