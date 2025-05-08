Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı: Herkes 'AVM' ibaresi kullanamayacak

Resm Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan AVM'ler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, yapı ruhsatı başvurusunda, yönetmelikle belirlenen nitelikler taşıyan projelerin yapı ruhsatında yapının niteliği AVM olarak belirtilecek.

AVM'lerin "ortak kullanım alanlarına" yönelik tanım maddesi yönetmeliğe eklendi. Buna göre, ortak kullanım alanlarına yer verilmeyen alışveriş merkez projeler için yapı ruhsatı düzenlenmeyecek. Doğrudan kullanıma açık olmayan dış cephe ve çatı gibi alanlar yönetmelik kapsamında ortak kullanım alanı kabul edilmeyecek.

Yönetmelikle getirilen yükümlülükler resen veya başvuru üzerine satış alanı 10 bin metrekarenin veya iş yeri sayısı 30'un altında olan alışveriş merkezleri için doğrudan, 10 bin ila 20 bin metrekare satış alanına sahip alışveriş merkezleri için alışveriş merkezinin faaliyet esnasında iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmadığının veya ulusal ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren perakende işletmeler tarafından işletilmediğinin tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığı'nca askıya alınabilecek.

Her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak nisan ayı sonuna kadar alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderilecek. Ortak gelir ve gider raporunda; tür ve tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ortak gelir ve giderleri birim satış alanına düşen ortak gider tutarı, boş iş yerleri ile perakende işletmeler adına işyeri sahipleri

tarafından karşılanan ortak gider tutarları gibi unsurlara yer verilecek.