Yeni eğitim yılı öncesi okul kantin fiyatları açıklandı

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okullardaki kantin fiyat tarifeleri netleşti. İstanbul Kantinciler Odası tarafından açıklanan tavan fiyat listesine göre ürün bazlı yeni satış fiyatları belirlendi.

Tost 130, döner 145 lira

Geçen yıl 90 liradan satılan tost ve ayranın toplam fiyatı 130 liraya yükseldi. Yeni tarifede simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 lira, yarım litre su 15 lira ve çay ise 25 lira olarak belirlendi. Okullarda sunulan tabldot yemek hizmetinde üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak duyuruldu.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarını sınırlı tuttuklarını belirterek genel toplamda ortalama yüzde 6,8 oranında bir düzenlemeye gittiklerini ifade etti.