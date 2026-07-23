Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi: 3 kural ihlalinde ehliyet iptal edilecek

En düşük emekli aylığını da kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşma süreci devam ederken, düzenleme kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda sürücü belgesi alma ve sürücülere yönelik denetim süreçlerinde yeni kurallar getirildi. Böylece ehliyet edinimi ve aday sürücülük uygulamasına ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiş oldu.

Ehliyet iptalinin şartları belli oldu

Kabul edilen maddelere göre, ilk kez ehliyet alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edildikten sonra yeniden belge almaya hak kazananlar, ehliyetin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde değerlendirilecek.

Bu 2 yıllık aday sürücülük süresi içinde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik kuralı ihlali yapılması, toplam 75 ceza puanına ulaşılması, araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanıldığının tespit edilmesi veya dönüş kuralları, yayalara geçiş üstünlüğü ile emniyet kemeri ya da kask gibi koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kuralların üç kez ihlal edilmesi halinde sürücü belgesi iptal edilecek.

Aday sürücülerin ehliyeti iptal edilirse yeniden kurs ve sınav şartı

Mynet'in haberine göre, aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden ehliyet alabilmesi için belirli aşamaları tamamlaması gerekecek. Buna göre sürücüler;

Trafik idari para cezalarının tamamını ödemiş olmak, varsa iptal veya geçici geri alma bekleme sürelerini tamamlamak, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek sürücülüğe engel durumları olmadığını belgelemek, sürücü kurslarına tekrar kayıt yaptırarak teorik ve direksiyon sınavlarında başarılı olmak zorunda kalacak.

Aday sürücü belgesine ilişkin iptal işlemleri yetkili trafik zabıtası birimlerince yürütülecek.