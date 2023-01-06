“Yeni Evim' fiyatları indirecek”

LEYLA İLHAN

Yeni Evim konut kampanyasının önceki gün açıklanmasından sonra Emlak Konut GYO, GYODER, KONUTDER ve İNDER başkanlarının önderliğinde yapılan toplantıyla kampanya değerlendirildi. 16 Ocak’ta başlayacak çalışmayı bir kampanya olmaktan ziyade sektör için yeni bir finansal model olarak değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Eğer burada ikinci el konutlar olsaydı bugün fiyat artışlarını konuşuyor olacaktık. Ancak eğer kampanya kapsamında 5-3-2 milyon TL sınırı varsa ve konut fiyatları da bunun üstündeyse firmalar dönüp indirim yapacak. Firmaların kendi konutlarını o standardın içine sığdırmaya çalışması da alıcı açısından bir avantaj yaratacak. Ayrıca yıl içinde devam edeceği için talebi yönetecek bir kampanya olacak” yorumunda bulundu.

Bu açıdan modelin Türkiye için önemli olduğunu aktaran Elmas, “Sadece 100 bin konutluk bir avantaj değil söz konusu olan. Sektörün saha tecrübesinin bir yansıması olan bu sistemi üreticisinden bankaya ve satıcısına kadar doğru yönetebilirsek Türkiye de önemli bir mekanizma kazanmış olacak ve gelecek yıllarda da bu mekanizma ile 100 bin konutlar üretebilir” dedi.

Sokak arasındaki daire de dahil olacak, yabancılar kapsam dışı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli de, yeni tamamlanmış tüm konutların kampanyaya dahil olacağını belirterek şu bilgiyi verdi: “Buna sokak arasında üretilmiş tüm daireler de dahil. Ayrıca yüzde 50, 60 ve 70 oranında tamamlanmış projeler de dahil olacak. Yeni başlayan projeler için ise bir komisyon oluşturuyor, burada garantörlük sözleşmesi yapılacak. Böylece daha güvenilir bir yapı sağlanacak.”

Gedikli, birinci bölgede aylık geliri 80 bin, ikinci bölgede 65 bin, üçüncü bölgede 45 bini aşmayan kişilerin kampanyaya dahil olacağını, Türkiye’de otursa dahi yabancıların sisteme dahil olmadığını da söyledi.

Adalet ilkesi baz alındı

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, “Özel sektörün görüşü alınarak hazırlanan bir kampanya oldu. Eşitlik ilkesi yerine adalet ilkesini baz alarak bu üçlü kurgu oluşturuldu. Konut sektörünün çok ciddi şekilde büyümesi önemli. Tabiata saygılı, tasarıma önem veren, teknolojiye önem verip topluma katkı sağlayan bir sektör olarak, yeni kampanyayı toplumu esas alan bir model olarak görüyoruz” dedi.

Küçük ve orta ölçekli firmalar devreye girecek

Kampanyanın sektöre tekrar bir ruh getireceğini söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Konut ihtiyacı olanları bu kampanya refaha kavuşturacak. Yıllık 750 bin olan konut ihtiyacının yüzde 15’i kamu tarafından üretiliyor. Bu kampanya ile küçük ve orta çaplı firmalar konut üretiminde tekrar devreye girecek. Bu modelle ‘proje tamamlanır mı’ endişesi ortadan kalkacak ve 250 alt sektör canlanacak” diye konuştu.

Tüketici ve yatırımcı için fırsat

Bütün dünyada faizlerin yükseldiğini, hatta 200 ila 300 ay olan vadelerin artık kısalmaya başladığını söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da, “Bizde ise muazzam bir kampanya başlatılıyor. 500 bin konut üretiliyor, şimdi de100 bin konutluk yeni bir segment başlatılıyor. 15 yıl boyunca tüketicinin desteklenmesi bizim yıllardır özlemini çektiğimiz bir modeldi. Bu sektör, tüketici ve yatırımcı için bir fırsat” dedi.

Yüzde 40 şart değil

Peşinatta bir indirim mi yoksa bir ötelememe mi olacak? Taksit ödemelerinde kişinin gelirin yüzde 40’ını aşamayacağı yönünde bir rakam ifade edildiği ve sanki bunun bir şartmış gibi algılandığı yönündeki yorumlara cevap veren Hakan Gedikli, “Yüzde 40 konusunun bir şart olmadığını dile getirdi. Buradaki kasıt şu; taksitler ödeme süreci boyunca alıcıların gelirinin yüzde 40’ı civarlarında oluyor. Bizim amacımız çalışırken vatandaş 20 bin lira maaş alıyor, 15 bin lira taksit ödemesin. Ama bu yüzde 40’a kadar gelir’ diye bir şey yok” dedi.

“Asıl pozitif etki konut üretiminde olacak”

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, kampanyanın ev sahipliği oranına pozitif katkı sunacağını belirterek, "Asıl pozitif etkiyi konut üretiminde görebileceğiz. Önceki yıllarda toplam satışın yarısını oluşturan sıfır konut satışları son senelerde yüzde 30›lara inmişti. Bunun en önemli sebebi yeni konut projelerinin başlayamamasıydı" dedi. Timur, şimdi yüzde 0,69'dan başlayan ve psikolojik sınır olan yüzde 1'in çok altında kalan faiz oranı ile orta gelirli vatandaşların yeni konut alabileceğini ifade etti.