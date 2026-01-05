Yeni fiyat artışları kapıda: Bir sigara grubuna zam geldi
2026’nın ilk sigara fiyat artışı bugün devreye girdi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın açıkladığı 5 TL’lik zam sonrası, sigarada en düşük fiyat 90 TL seviyesine çıktı.
Yeni yılın başlangıcıyla tütün ürünlerine yönelik beklenen fiyat artışı yürürlüğe girdi.
Sektörden yapılan açıklamalara göre, Captain Black sigara grubuna uygulanan 5 TL’lik zam, 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla satış fiyatlarına yansıdı.
Fiyat artışına ilişkin bilgileri paylaşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zammı teyit etti.
Dündar, “Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması başladı” ifadelerini kullanarak, yeni fiyatların tüm bayilerde geçerli olduğunu duyurdu.
Yapılan güncelleme sonrası fiyat tablosu şu şekilde şekillendi:
En ucuz sigara fiyatı: 90 TL
En pahalı sigara fiyatı: 105 TL
Bugün itibarıyla yalnızca bir sigara grubunda netleşen bu fiyat artışının ardından, dikkatler diğer markalara yöneldi.
Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki günlerde farklı sigara gruplarının da benzer zamlar yaparak fiyatlarını yeniden düzenlemesinin beklendiğini ifade ediyor.