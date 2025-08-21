  1. Ekonomim
  Yeni Gelibolu Feribot İskelesi ihaleye çıkıyor
Yeni Gelibolu Feribot İskelesi ihaleye çıkıyor

Çanakkale İl Özel İdaresi, Gelibolu Feribot İskelesi ve Kompleksi’nin yapım karşılığı kira ihalesine çıkıyor.

Yeni Gelibolu Feribot İskelesi ihaleye çıkıyor
Gelibolu Feribot İskelesi yapım karşılığı kira ihalesine çıkıyor. İhale ile iskelenin modernize edilmesi ve bölgedeki deniz ulaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İhale kapsamında toplam 41 bin 731,84 metrekarelik alanı kapsayan proje, 10 yıllığına kiralama yöntemiyle özel sektöre devredilecek.

İhale, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 13.30’da Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhale, yap-işlet-kira modeliyle hayata geçirilecek ve iskele üst yapılarının yapılması karşılığında işletme hakkı verilecek.

Bedel ve şartlar

Yıllık tahmini muhammen bedel: 3 milyon 600 bin TL

Geçici teminat bedeli: 1 milyon 80 bin TL (10 yıllık kiranın %3’ü)

Ek olarak, iskeleden elde edilecek gişe ve kartlı geçiş gelirlerinin %14,75’i aylık olarak ödenecek.

Yeterlilik şartı aranacak

İhaleye katılacak firmaların, son 5 yıl içinde yurt içi veya yurt dışında herhangi bir yılda en az 6 milyon yolcu ve 1 milyon araç taşımış olduklarına dair belge sunmaları gerekiyor. Bu belge, belediye, mali müşavir, vergi dairesi veya deniz ticaret odasından onaylı olmalı.

Bu ihale ile birlikte Gelibolu Feribot İskelesi’nin modernize edilmesi ve bölgedeki deniz ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

