Hal yasası için geri sayım: Marketler artık doğrudan üreticiden alım yapacak

Sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek dalgalanmaları ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla hazırlanan yeni Hal Kanunu taslağı, Meclis’e sunulma aşamasına geldi. Yılbaşında yasalaşması beklenen düzenleme ile aracı sayısının azaltılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve zincir marketlerin doğrudan üreticiden alım yapma zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

Yeni Şafak gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kanun taslağı, gıda zincirinde fiyat artışlarına neden olan kritik noktalara müdahale edecek dört ana düzenlemeyi içeriyor. Bu adımlarla üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkının azaltılması amaçlanıyor.

Zincir marketlere yüzde 20 doğrudan alım şartı

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, zincir marketlere yönelik getirilen zorunluluk oldu. Yeni düzenlemeyle, zincir marketlerin ilk aşamada sebze ve meyve ürünlerinin en az yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin etmesi şartı getiriliyor. Bu zorunlulukla, aradaki toptancı ve komisyoncu sayısının azalması ve piyasada rekabetin güçlenmesi bekleniyor.

"Fiyat şişirmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor"

Taslak, kayıt dışı faaliyetleri ve vergi kaçakçılığını engellemek için de sert önlemler içeriyor:

Yeni Hal Kanunu taslağı kapsamında getirilen düzenlemeler arasında, hal dışında satış yapan tüccarların yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, rüsum ücretini düşük göstererek vergi kaçırdığı tespit edilenlerin yetki belgeleri askıya alınacak. Bunun yanı sıra, hal içinde komisyoncular arasında yapılan satışlar tamamen yasaklanarak fiyat şişirmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teşvik edici adımlar da plana dahil edildi

Üreticilerin sisteme daha etkin katılımını sağlamak amacıyla teşvik edici adımlar da plana dahil edildi. Taslak kapsamında, üretici örgütlerine hallerde yüzde 25 oranında yer ayrılması öngörülüyor. Ayrıca bu örgütlerin yeni hal kurma taleplerinde, devletten ücretsiz arsa temin etme imkânı sağlanacak.