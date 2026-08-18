Yeni kiracı kiralarında en sert artış Karadeniz'de

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), 2026 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 328,5 seviyesine yükseldi.

Yeni kiracı kiraları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 artarken, enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 2,6 geriledi.

Üç büyük ilde İstanbul öne çıktı

Üç büyük ilde kiralar farklı bir görünüm sergiledi. İstanbul'da yeni kiracı kira endeksi aylık yüzde 1,7, Ankara'da yüzde 2,2 arttı. İzmir'de ise endeks aylık bazda yüzde 1,8 geriledi.

Yıllık bazda yeni kiracı kiraları İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 28,6 ve İzmir'de yüzde 26,3 arttı.

En yüksek kira artışı Karadeniz bölgesinde

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre temmuz ayında yeni kiracı kiralarında en yüksek yıllık artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde gerçekleşti.

İstanbul yüzde 32,4 ile yüksek artış gösteren bölgeler arasında yer alırken, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş bölgesinde yıllık artış yüzde 30,5 oldu.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde yıllık artış yüzde 29,6, Adana ve Mersin'de ise yüzde 29,1 olarak kaydedildi.

En düşük artış Balıkesir ve Çanakkale'de

En düşük yıllık artış yüzde 18,8 ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde görüldü. Konya ve Karaman'da artış yüzde 20,9, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yüzde 22,6 oldu.

Temmuz verileri, yeni kiracıların karşılaştığı kira artışlarının nominal olarak yüksek seyrini sürdürdüğünü ancak TÜFE ile düzeltildiğinde kiraların yıllık bazda reel olarak yüzde 2,6 gerilediğini gösterdi.