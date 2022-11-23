‘Yeni Nesil Darphane Dijital Altını’ geliyor

Borsa İstanbul'da değerli metaller emtia pazarına açılan Darphane, gelecek dönemde Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Yeni Nesil Darphane Dijital Altını’nı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, "Günümüzde madeni ve hatıra paralar ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımı görevleri bugün Darphane tarafından yürütülmektedir. 21 Kasım'da Borsa İstanbul'da değerli metaller emtia pazarına açılan Darphane, Darphane Altın Sertifikası'nı halka arz etti. 2022'de külçe altın üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile ülkemizi tanıştıracağız. Sahtecilikle mücadele kapsamında da 'Ürün İzleme Sistemi' ve 'Milli Barkod Sistemi' ile ülkemize hizmet edeceğiz."

"Darphanemizi ileriye taşımaya devam ediyoruz"

Darphane'nin bugüne kadar hayata geçirdiği hizmetlere değinen Şahin, "Darphane'yi günümüzün ve geleceğimizin dünyasının gerçeklerine uygun ve ihtiyaçlarına yön verecek şekilde güçlü ve yenilikçi adımlarla ileriye taşımaya devam ediyoruz. Darphane olarak bugün gelmiş olduğumuz noktada dünyanın en güvenli ve teknolojik pasaportunu yerli ve milli imkanlarla kendimiz üretiyoruz. Kendi kimlik kartımızı ve ehliyetimizi, bandrollerimizi üretip basıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Politika ve stratejilerini 2023-2025 dönemi için planlanan Orta Vadeli Program'a uygun şekilde belirlediklerini belirten Şahin, kurum olarak Türkiye Ekonomi Modeli ile uyumlu bir şekilde üzerlerine düşen görevleri gerçekleştirdiklerini anlattı.