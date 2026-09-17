YENİ Parti 50 günlük bağış bilançosunu açıkladı

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin güncel verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Vatandaşlarımız, Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor. YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 50 günde 158 bin 202 bağışçımız, üyelerimizle birlikte toplam 561 milyon 631 bin 100 TL bağış ve aidat desteği sağlamıştır.

'Yeni bir siyaset istiyoruz' diyerek, YENİ Parti’yi millet kurmuş, adını millet koymuş, bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturmuştur. Bu katkı, YENİ Parti'ye ve YENİ Kadroların Türkiye'yi değiştireceğine olan inancın ifadesi, hukukun kişiye göre uygulandığı, adaletin terazisinin şaştığı, AKP’nin kara düzenini değiştireceğimize duyulan güvenin göstergesidir. YENİ Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların gür sesi olmaya devam edecek. Bu büyük yürüyüşte bizimle yol yürüyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte başaracak, birlikte değiştirecek, birlikte kazanacak ve milletin iktidarını kuracağız."