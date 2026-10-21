YENİ Parti’den asgari ücret hamlesi: Teklif Meclis’te

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, asgari ücretin artırılmasını öngören ve Genel Başkan Özgür Özel’in de imzaladığı kanun teklifini Meclis’e sunduklarını açıkladı.

Günaydın’dan asgari ücret ve emekli aylıkları için zam çağrısı

"Asgari ücret en az 45 bin 800 liraya yükseltilsin" diyen Günaydın, "İşçi ve esnaf emeklileri için 22 bin 248 lira ilave ödemeyle bunların da aylıkları asgari ücret düzeyine yani 45 bin 800 lira düzeyine çekilsin" ifadelerini kullandı.

Memur emeklileri için de çağrıda bulunan Günaydın, "Anayasal hakları olmasına rağmen memur emeklilerine kullandırılmayan seyyanen zam yapılsın. Onlara da ayda 25 bin 153 lira ilave ödeme yapılsın" diye konuştu.