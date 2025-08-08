Yeni rapor açıklandı: Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor!

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı “2025 Yılı İsraf Raporu”, gıda israfının Türkiye’de ve dünyada ulaştığı endişe verici boyutları ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye’de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor ve bu durum ülke ekonomisine milyarlarca liralık kayıp olarak yansıyor.

Kişi başına 102 kilogram gıda çöpe gidiyor

TİSVA raporu, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık gıda israfı miktarını yaklaşık 102 kilogram olarak tahmin ediyor. İsrafın büyük çoğunluğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor; üretilen meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 35'i sofralara ulaşamadan ya kayboluyor ya da çöpe gidiyor.

İsrafın en çok evlerde, hizmet sektöründe, perakende satış noktalarında ve dağıtım zincirlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Raporda, israfı önlemek için pratik öneriler sunuluyor: İhtiyaçtan fazla ürün alınmaması, gıdaların doğru saklanması, ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi ve bayatlayan ekmeklerin değerlendirilmesi gibi adımlar öne çıkıyor.

Bu önlemlerin alınması halinde, çöpe giden gıda miktarının sadece yüzde 5 azaltılmasıyla on milyarlarca liralık tasarruf sağlanabileceği ve bu miktarla 900 bin ailenin bir yıllık geçiminin karşılanabileceği belirtiliyor.

"Milli bir uyanışa ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, TİSVA raporundaki verileri destekleyerek, gıda israfının belirtilen rakamlardan daha fazla olduğunu vurguluyor.

Bingöl, üretimden tüketime kadar olan süreçte yüzde 40'tan fazla israf yaşandığını ve sadece soğutma yetersizliği nedeniyle her yıl milyarlarca liralık şarküteri ürününün çöpe gittiğini ifade ediyor.

Bingöl, özellikle açık büfelerde ve serpme kahvaltılarda yaşanan israfa dikkat çekerek, bu konuda bir çalışma başlattıklarını duyurdu.

Gıda israfıyla mücadele için "milli bir uyanış" gerektiğini belirten Bingöl, şunları kaydetti: "Türkiye'de sürdürülebilir bir gıda israfı önleme politikası belirlenmesi gerekiyor, çünkü artık gıda milli bir güvenlik meselesidir."

Bingöl, gıda israfının nedenlerini ve çözüm yollarını içeren bir rapor hazırladıklarını ve bu raporu birkaç ay içinde Cumhurbaşkanlığı'na sunacaklarını belirtti.