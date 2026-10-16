Yeni SPK yasası teklifi bütçeden sonra Meclis gündemine gelecek

BESTİ KARALAR / ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ve kamu kurumlarının temsilcileri muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ersan Aksu; toplam 117 kişi hakkında şu ana kadar SPK tarafından piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulunulduğunu, 117 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulandığını ve toplam 64 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Şirketlere kesilen cezalar

Aksu, SPK tarafından şirketlere kesilen cezalar ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“A1 Capital hakkında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 5 ayrı Kurul kararıyla 15 milyon 560 bin 796 TL idari para cezası, Alnus Yatırım hakkında 8 Mayıs 2025 tarihli kararla 9 milyon 244 bin 134,90 TL idari para cezası, Bulls Yatırım hakkında 19 milyon 559 bin 623,37 TL idari para cezası, Hedef Portföy Yönetimi hakkında 13 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 1,5 milyon lira idari para cezası, Tera Portföy AŞ ve yöneticisi Ayşegül Kaya hakkında 23 Ekim 2025 tarihli kararla 8 milyon 878 bin 298 TL idari para cezası tesis edilmiştir. Yine Tera Yatırım ile ilgili olarak 4 ayrı Kurul kararıyla 5 milyon 576 bin 640 TL, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ hakkında 2 ayrı Kurul kararıyla 4 milyon 590 bin 595 TL idari para cezası takdir edilmiş ve tesis edilmiştir. Pardus Portföy Yönetimi AŞ hakkında da 17 Haziran 2026 tarihli kararla 6 milyon 162 bin 756 lira 60 kuruş idari para cezası, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ hakkında yine piyasa bozucu eylemler vesair gerekçelerle Kurul organının 14 Şubat 2023 tarihli kararıyla 26 milyon 634 bin 894,21 TL ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında 17 Haziran 2026 tarihli kararıyla 4 milyon 435 bin 27,79 TL idari para cezaları tesis edilmiştir.”

Soğuk cüzdanı izlemek mümkün değil

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, daha önce geçmiş piyasalarda yaşanan fon vakalarının da kanun teklifi hazırlanırken incelendiğini belirtti. MASAK Başkanı Hasan Kaymak ise milletvekillerinin fon soruşturması kapsamında bazı mal varlıklarının kripto üzerinden yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığının tespitine ilişkin soruları üzerine, kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilmenin mümkün olmadığını söyledi. Kaymak şöyle devam etti:

“Bahsedilen miktarlara ilişkin işleme dair en ufak bir iz yok. O büyük rakamlarda Türkiye'de işlem yapacak kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Bunu yurt dışındaki hesaptan yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden soğuk cüzdana da aktarmış olabilirler. Biz merkezi kripto varlık hizmet sağlayıcılarını 'Sizde böyle bir işlem var mı, yapıldı mı?' diye tekrar tekrar uyarıyoruz. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil, talep etmek mümkün değil. Bankaların günde binlerce yaptığı yurt dışı transferi konusunda 'İşlem yapmadan bize bildirin de bizden geçsin' deme ihtimalimiz ne ekonomik ne de hukukidir. Ne yazık ki tüm dünya standardı bu şekilde. Senede 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi alan bir kurumuz.”

"Sonuca razı olacağız" açıklaması

SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, sermaye piyasasında fon soruşturmasına konu işlemlere ilişkin üzgün olduklarını belirterek, “Böyle bir olumsuz sonucun doğması, sizler gibi bizi de çok derinden üzen bir konu. Bu çerçevede Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız” dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da fon soruşturmalarına konu işlemlere ilişkin gerekli bildirimleri yaptıklarını belirterek, “Bildirimlerimizi hem SPK'ya yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Dolayısıyla bu konuda üzerimize düşeni yapmış olduk” diye konuştu.