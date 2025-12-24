Yeni tarife 1 Ocak’ta yürürlükte: Isınmanın maliyeti artıyor

Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni elektrik tarifesiyle birlikte, devlet desteğinin azalmasına bağlı olarak elektrik faturalarında artış yaşanması öngörülüyor.

DW Türkçe'den Pelin Ünker'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye’de önemli sayıda hanenin konutunu yeterince ısıtmakta güçlük yaşadığını ve elektrik gibi temel enerji hizmetlerinin hane bütçesi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu gösteriyor.

Buna paralel olarak, cihaz bazlı tüketim alışkanlıkları faturaları etkilerken enerjiye erişimde yaşanan sorunların da sürdüğü görülüyor.

Zam dönemi: Tarife değişiyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararıyla 2026'da mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak belirlenirken, bu sınırı aşan hanelerin "son kaynak tedarik tarifesi" kapsamına alınması öngörülüyor.

Bu da, bu eşiği aşan kullanıcıların elektriği sübvansiyonlu bedel yerine doğrudan piyasa maliyeti üzerinden ödemesi anlamına geliyor.

Meslek örgütlerinin yaptığı hesaplamalar, destek mekanizmasından çıkan bir hanede faturanın bir anda yüzde 50 ile yüzde 80 arasında artabileceğine işaret ediyor.

Buna göre, aylık 900 lira fatura ödeyen bir hane yeni rejimde bin 500 lira ile bin 800 lira arasında bir tutarla karşılaşabilecekken bin 500 liralık faturanın ise 2 bin 500 liranın üzerine çıkması olası.

Yeni tarife yapısının, yıllık 4 bin kilovatsaat tüketim sınırını aşan haneleri daha fazla etkilemesi bekleniyor.

Bu kapsamda, hane nüfusu yüksek olan, elektrikli ısıtma veya soğutma cihazlarını yoğun kullanan ya da enerji verimliliği düşük cihazlara sahip tüketicilerin elektrik faturalarında daha belirgin artışlar görülmesi olası görünüyor.

EPDK'nın 2024 istatistiklerine göre meskenlerde toplam 75 milyar 91 milyon kilovatsaat elektrik tüketilirken TÜİK verilerine göre aynı yıl 26 milyon 599 bin 261 aile bulunuyor; bu da aile başına ortalama yıllık 2 bin 824 kilovatsaatlik bir tüketim anlamına geliyor.

TÜİK istatistikleri ne söylüyor?

TÜİK'in "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024" bülteninde kurum, AB ile uyumlu biçimde "eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri"ni referans alıyor ve medyan gelirin belirli yüzdelerinin altında kalan kesimleri yoksulluk riski altında tanımlıyor.

Bu çerçevede medyan gelirin yüzde 60'ının altında yaşayan hanelerin yüzde 43,2'si evini yeterince ısıtamadığını beyan ediyor. Aynı göstergede medyan gelirin yüzde 60 ile 120'si arasında geliri olan hanelerde bu oran yüzde 20,7'ye düşüyor. Üst gelir grubunda ise evini ısıtamayanların oranı yüzde 5,6'ya kadar geriliyor.

TÜİK, medyan gelirin TL karşılığını bültenlerinde açıklamıyor.

Bu yöntem, gelirin kaç lira olduğundan çok, o eşiğin altındaki hanelerin hangi zorluklarla yaşadığını izlemeyi amaçlıyor. Bu açıdan bakıldığında, 2024'te medyan gelirin yüzde 60'ının altında kalan her on haneden dördünden fazlası evini yeterince ısıtamıyor.

Asgari ücretli haneler bu tablonun dışında değil. 2024 yılında net asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu dikkate alındığında, dört kişilik bir hanede tek asgari ücret geliri kişi başına düşen geliri, TÜİK’in esas aldığı medyan gelir eşiğinin belirgin biçimde altına düşürmekte.

Özellikle kirada oturan, çocuklu ve borçlu asgari ücretli haneler, TÜİK'in enerji yoksulluğu açısından kırılgan gördüğü gelir dilimine fiilen yaklaşmış durumda.

Gelir kırılganlığı tablosu

Enerji yoksulluğu yalnızca ısınma koşulları üzerinden değerlendirilmemekte; hanelerin karşı karşıya kaldığı genel bütçe baskısı da bu durumu etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkmakta.

Aynı TÜİK bülteninde, toplam nüfusun yüzde 31,8'inin beklenmedik bir harcamayla karşılaştığında bunu karşılayamadığı görülüyor.

Bu oran, elektrik faturasında yaşanan ani bir artışın ya da ısınma giderlerindeki yükselişin, yoksul ve dar gelirli hanelerde doğrudan kriz etkisi yaratabileceğini gösteriyor.

Konut masraflarını "çok ağır yük" olarak tanımlayan hanelerin oranı yüzde 13,6. Borç ve taksit ödemelerini çok ağır yük olarak görenler ise nüfusun yüzde 12,5'ini oluşturuyor. Evini yeterince ısıtamayanların büyük bölümü tam da bu çoklu baskı altında yaşayan kesimlerden oluşuyor.

Faturanın büyük kısmı nereden geliyor?

Elektrik zammının etkisini anlamak için, hanelerin enerjiyi nerede, nasıl kullandığına bakmak gerekiyor.

TÜİK'in "Hanehalkı Nihai Enerji Tüketimi İstatistikleri 2022" verileri, konutlarda enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65,35'inin alan ısıtmaya, yüzde 11,91'inin su ısıtmaya, yüzde 7,71'inin pişirmeye, yüzde 14,09'unun ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerine gittiğini gösteriyor.

Eurostat'ın Avrupa Birliği ülkelerine ait verileri de benzer bir dağılıma işaret ediyor.

AB genelinde hane enerjisinin yaklaşık yüzde 64'ü ısınma, yüzde 15'i su ısıtma, yüzde 6–7'si pişirme için kullanılıyor. Türkiye bu açıdan Avrupa'dan çok farklı değil.

Mekânda Adalet Derneği'nin Kasım 2025'te İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdiği Enerji Yoksulluğu Görünümleri araştırması, yalıtımsız ve rutubetli konutlarda ısı kaybının arttığını, elektrikli soba kullanımının zorunlu hale geldiğini ve bu tercihin faturayı yükselttiğini belgeliyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42'si evde yalnızca tek odayı ısıtabildiğini, yüzde 36'sı elektrikli ısıtıcı kullanmak zorunda kaldığını söylüyor. Araştırma, faturayı yükseltenin yalnızca elektrik kullanımı değil, barınma koşullarının da olduğunu ortaya koyuyor.

Evde elektriği en çok ne yakıyor?

Enerji tüketimindeki büyük pay ısınma ve sıcak suya ait olsa da elektrik faturası söz konusu olduğunda hangi cihazın ne kadar pay aldığı sorusu ayrı bir önem taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Eğitim Programı kapsamındaki "Enerji Tasarrufu" dokümanına göre, ev içi elektrik tüketiminde buzdolabı yaklaşık yüzde 30'luk payla ilk sırada yer alıyor.

Aydınlatma yüzde 28 civarında bir paya sahip.

Elektrikli fırınlar ve ocaklar yaklaşık yüzde 10, televizyon yine yaklaşık yüzde 10, çamaşır makinesi yüzde 7, bulaşık makinesi yüzde 6, ütü yüzde 4, elektrikli süpürge yüzde 3, saç kurutma makinesi ise yaklaşık yüzde 2 pay alıyor.

Bu tablo, faturanın tek bir "suçlu" cihaz üzerinden açıklanamayacağını gösteriyor. Kısa süreli, yüksek güçlü kullanımda klima ya da elektrikli ısıtıcılar faturayı sıçratabilse de yıl boyunca 24 saat çalışan buzdolabı ve tüm evin aydınlatma yükü, toplam maliyet içinde daha büyük bir kalem oluşturuyor.

Görünmeyen tüketim: Stand-by

Elektrik faturasının önemli bir kısmı da "gizli tüketiciler"den yani kapalı görünse de enerji çekmeye devam eden cihazlardan geliyor.

Modemler, televizyon uydu alıcıları, dijital panelli mikrodalga fırınlar, bilgisayar güç kaynakları ve şarj cihazları, gün boyu fişte kaldıklarında düşük ama sürekli bir tüketim yaratıyor.

Aile Eğitim Programı dokümanlarında bu tür stand-by tüketimin toplam ev tüketimi içinde yüzde 5–10 arasında bir paya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Basit bir örnek, bu görünmeyen kalemin büyüklüğünü anlatmaya yetiyor:

Gün boyu çalışan bir modem, ayda yaklaşık 8–10 kilovatsaat tüketebiliyor.

Stand-by durumundaki televizyon ve uydu alıcısı da yıl boyunca 40–50 kilovatsaat ek tüketim anlamına gelebiliyor.

Tasarruf ne kadar mümkün?

Enerji verimliliği kampanyaları çoğu zaman tasarrufu bireysel davranışlara indirgiyor. Bu tür önlemler, orta gelir grubunda faturayı hissedilir biçimde düşürebiliyor.

Enerji yoksulluğu çalışmaları, alt gelir gruplarında ısıtmanın yalnızca bir odada yoğunlaştırıldığını, diğer odaların kapatıldığını, elektrikli sobanın günün belirli saatleri dışında kullanılmadığını, çocukların kışın montla ders çalıştığını belgeliyor.

Benzer şekilde, bazı hanelerde elektrikli cihazların kullanımının radikal biçimde kısıldığı, çamaşır makinesinin daha seyrek çalıştırıldığı, sıcak suyun yalnızca zorunlu durumlarda kullanıldığı görülüyor.

Bu tablo enerji maliyetlerinin yalnızca bireysel tasarruf önlemleriyle ele alınamayacağını; gelir düzeyi, barınma koşulları ile sağlık ve eğitim gibi temel alanlarla bağlantılı, daha geniş bir yapısal çerçeve içinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.