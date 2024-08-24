Yeni tarım destekleri Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın Resmî Gazete’de yayımlandığını belirtti.

Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun.

Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır.

Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı paylaşımda da, "1 milyar 479 milyon 141 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." diyen Yumaklı şu bilgileri vermişti:

"Bitkisel ürün sigorta desteği 1 milyar 200 milyon, büyükbaş hayvan (besi) desteği 175 milyon 989 bin, kırsal kalkınma yatırım desteği 81 milyon 101 bin, lisanslı depolarda ürün kira, nakliye analiz desteği 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 850 bin 962 lira olmak üzere toplam 1 milyar 479 milyon 141 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."