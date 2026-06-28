Yeni trafik düzenlemesi: Telefon tutucuları, kameralar ve ses sistemlerinde kurallar netleşti

Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle sürücülerin uzun süredir tartıştığı birçok konu netlik kazandı. Düzenleme kapsamında araç içi ses sistemleri ve dijital ekranlara yönelik yeni kurallar belirlendi.

Kamera ve telefon tutuculara yasal netlik

Çalışmaları tamamlanan yönetmelik ile sürücülerin sürüş güvenliğini destekleyen ve günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere yasal güvence getirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.

Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı tescillendi.

BirGün'ün aktardığına göre; sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.

Subwoofer ve amfi kullanımına net sınırlar getirildi

Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest kılınarak standarda bağlandı. Bu sayede sürücülerin araçlarında kaliteli ses deneyimi yaşamalarının önü yasal olarak açıldı.

Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı.

Sürüş ve güvenlik amaçlı sistemlere serbestlik

Yeni mevzuat, araç içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.