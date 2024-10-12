Yeni vergi paketinden oyuncaklara da ÖTV çıktı! Savunma Sanayii Fonu’na aktarılacak

AK Parti'nin duyurduğu 12 maddelik Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detayları ortaya çıktı. Yeni vergi paketine göre oyuncaklara da yüzde 20’lik ÖTV uygulanması planlanıyor.

Kredi kartlarında 100 bin liranın üzerindeki limitlerden Savunma Sanayii Fonu için yıllık 750 liralık ödeme alınmasının planlanması vatandaşın tepkilerine neden olurken oyuncaklardan da ÖTV alınacağı ortaya çıktı.

Drone, saat ve oyuncaklardan ÖTV alınacak

12 maddelik teklifte toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli oluşması öngörülürken vergi paketinin detayları ortaya çıktı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (drone) için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

İşte ÖTV uygulanacak oyuncaklar

Yeni vergi teklifine göre yüzde 20 ÖTV uygulanacak oyuncaklar şu şekilde:

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle)(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)

Tapu, araç tescili ve alım satımı ile kredi kartından da katılım payı alınacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün TBMM'de yaptığı açıklamada yeni vergi paketiyle gelecek ödemeler ve kesintilerle ilgili açıklama yapmıştı. Güler, "Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.