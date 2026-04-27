Yeni yatırım teşviklerine güçlü destek

İSTANBUL-EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün Türkiye'yi küresel cazibe merkezi haline getirmek amacıyla bizzat açıkladığı kapsamlı yatırım teşvik planına iş dünyasından da destek geldi. Yeni teşviklerin ilk sinyallerini ekonomi kurmayları da vermişti. Hatırlanacağı üzere, TOBB ile ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’li iş insanlarına seslenerek, “İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere oluşan bu yeni imkanları değerlendirmek için de hükümet olarak hazırlık içindeyiz. Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak bazı yeni açılımlar yapabiliriz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz" demişti. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldığı bir televizyon programında “İstanbul Finans Merkezi'ndeki teşvikleri radikal olarak ele aldık, paylaşacağız. Kalıcı üretim için de firmalara radikal olarak ne yapabiliriz onlara bakıyoruz. İhracatçı imalatçılara kurumlar vergisi indirimi için çalışıyoruz. Yurt dışından gelecek şirketlere cazip koşullar için de çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Program kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajı genişletilirken, İFM'de yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım-satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indirimi yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak, bu kazançlardan kurumlar vergisi alınmayacak. Buna ek olarak küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaları için teşvikler de sağlanacak. Yanı sıra teşvik paketinde büyümeyi ve ihracatı hızlandırması öngörülen adımlar da yer alıyor. Bunlar arasında üretici ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9'a inmesi de yer alıyor. İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamalarla şu görüşleri dile getirdiler.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Yatırımcı dostu bir yapı kurulmasını bekliyoruz”

■ Yeni düzenlemeler iş dünyamız ve ülke ekonomimiz açısından önemli hususları içermektedir. Dünyanın içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde Türkiye'yi üretim ve yatırımlar için öne çıkartacak bu düzenlemeler, doğru zamanda ve doğru yönde atılmış adımlardır. Bu çerçevede TOBB olarak devamlı suretle vurgulamış olduğumuz sanayimizin ve ihracatımızın üzerindeki kamusal yüklerin azaltılmasına yönelik olarak getirilecek olan kurumlar vergisi oranındaki indirimi çok değerli buluyoruz. Türkiye’nin iş ve yatırım ortamının cazibesini artırmak üzere uygulanması düşünülen yeni düzenlemelerin; ülkemizin küresel firmaların bölgesel yönetim merkezini çekecek şekilde öne çıkmasını, küresel transit ticaretten daha fazla pay almasını, girişimcilik ekosisteminin daha hızlı büyümesine destek vermesini ve İstanbul Finans Merkezi’nin dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirme noktasında daha güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yatırım süreçlerinin ve bürokrasinin azaltılması ve sadeleştirilmesi yönündeki talebimizin de karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:

“Yurtiçinde üretimin artmasına katkı sağlayacak”

■ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıkladığı ve Türkiye'yi küresel üretimin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen destek paketini içerik ve zamanlama açısından isabetli buluyoruz. Açıklanan teşvikler, Ortadoğu'daki gelişmelerle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, ülkemizin finans, lojistik ve ticaret merkezi konumunu pekiştireceği gibi "bölgesel istikrar adası" misyonuna da güç katacaktır. Özellikle İstanbul Finans Merkezi özelinde sağlanacak teşvikleri, şehrimizin küresel sermayenin yeni adresi olması yolunda değerli bir eşik olacaktır. İTO olarak hep üstünde durduğumuz "imalatçı ihracatçılar" için Kurumlar Vergisi'nin yüzde 9'a inmesi, transit ticaret faaliyetlerindeki Kurumlar Vergisi avantajı gibi pek çok düzenlemenin özellikle yurt içinde üretimin artmasına katkı sağlayacaktır.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan:

“İş dünyamız için önemli fırsatlar oluşturacak”

■ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemelerini; özellikle sanayicilerimiz ve ihracatçılarımıza sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin ana ekseni üretim, yatırım, ihracat ve nitelikli girişimciliktir. Bu doğrultuda imalatçı ve ihracatçılarımıza yönelik vergi avantajları; rekabet gücümüzü artıracak, yeni yatırımları teşvik edecek ve ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine güçlü katkı sağlayacaktır. Küresel ölçekte daha etkin bir üretim ve ihracat yapısına ulaşma hedefiyle atılan bu adımların, iş dünyamız için önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Bu sürecin, İstanbul Finans Merkezi gibi projelerle desteklenmesi de ülkemizin ekonomik vizyonuna değer katacaktır.

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren:

“Teşvik paketi stratejik adımlar içeriyor”

■ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanan paket; kurumlar vergisi düzenlemesi, finans merkezlerinde çalışan nitelikli personele belli şartlarla ücret istisnası, transit ticaret teşviki, küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımalarını teşvik edecek vergi avantajları ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi gibi stratejik adımlar içermekte. Bu adımları, İstanbul Finans Merkezi’nin küresel rekabet gücünü artırması ve finansal ekosistemimizin derinleşmesi adına oldukça kıymetli ve destekleyici buluyoruz. Finansal piyasalardaki bu gelişimi, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle tam uyumlu hale getirmek için sanayide yapısal dönüşüm ve kapsamlı bir reform ihtiyacının öncelikli gündem maddemiz olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınma vizyonunu destekleyecek yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirilmesi, orta ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamızda kilit rol oynayacaktır.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:

“Türkiye’nin yatırımcı dostu ülke özelliğini güçlendiriyor”

■ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" hakkında açıkladığı düzenlemelere baktığımızda, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik hukuki, idari ve mali düzenlemelerin gündeme alındığını görüyor ve bu gelişmeyi çok kıymetli buluyoruz. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, jeopolitik risklerin ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu bir dönemde Türkiye’nin “istikrar adası” konumunun ön plana çıkarılması ve bu özelliğiyle ülkemizin çekim merkezi haline getirilmesi çok önemli. Nitelikli yatırımcılar için Türkiye şimdi öncekinden daha önemli ve güvenilir bir limandır. Ortaya konulan yeni strateji ve bu çerçevede atacak adımlar, yabancı yatırımcılara verilen çok güçlü ve net mesajlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye enerji ve ticaret için sadece bir köprü değil bir merkez üssü konumundadır. Özellikle vergi avantajlarının genişletilmesi, İstanbul Finans Merkezi’nin cazibesinin artırılması, yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik teşvikler ve uluslararası yatırımcılar için getirilen uzun vadeli vergi kolaylıkları, Türkiye’nin rekabet gücünü ciddi şekilde artıracaktır. Bununla birlikte “Tek Durak Büro” uygulamasıyla yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin tek merkezden yürütülmesi, yatırımcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konulardır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendiren çok önemli bir adımdır.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç:

“Sanayimizi dijital çağa taşıyacak en kritik politika”

■ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı”, Türkiye’nin bölgesel yatırım, üretim, ticaret ve finans merkezi olma iradesinin somut bir ifadesidir. Ankara Sanayi Odası olarak bu programı; yatırım ortamını güçlendirecek, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve teknolojik dönüşümüne katkı verecek kapsamlı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Transit ticaret ve yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık kazançlarında indirim oranının yüzde 100’e çıkarılması, Türkiye’nin yalnızca bir üretim üssü değil; küresel tedarik zincirlerinin yönetildiği bir ticaret ve lojistik merkezi olma kapasitesini de güçlendirecektir. İhracatçımız, dış ticaret firmalarımız ve uluslararası tedarikle çalışan sanayicilerimiz bu düzenlemenin doğrudan muhatabıdır. Bir diğer düzenleme, Türkiye’yi start-up, girişim şirketleri ve girişim sermayesi bakımından bölgesel bir çekim merkezine dönüştürme hedefidir. Bugünün girişim şirketleri, yarının sanayi çözüm ortaklarıdır. Yazılım, yapay zekâ, ileri mühendislik, savunma teknolojileri, robotik, biyoteknoloji, ileri malzeme ve yarı iletken alanlarında büyüyecek girişimler, ülkemiz sanayisinin teknolojik kaldıracı olacaktır. Bu hedef, sanayimizi dijital çağa taşıyacak en kritik politika hatlarından biridir. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışındaki varlıklarını ülkemize getirmesini kolaylaştıran düzenlemeler ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşünü teşvik eden 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerden vergi istisnası, sadece mali kolaylıklar değildir. Bu adımlar; sermayenin, tecrübenin, küresel bağlantıların ve nitelikli insan kaynağının ülkemize yönelmesi bakımından stratejik anlam taşımaktadır.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED):

“Önerilerimizin, programda karşılık bulmasından memnunuz”

■ YASED Başkanı Sayın Ali Fuat Orhonoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı” tanıtım toplantısına katılım sağladık. YASED olarak, yatırımcıların ihtiyaçları ile küresel ekonominin değişen dinamiklerini dikkate alarak oluşturduğumuz ve kamu paydaşlarımızla istişare ettiğimiz kapsamlı önerilerimizin, programın tasarımında karşılık bulduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Özellikle Türkiye’nin bölgesel merkez rolünü destekleyecek şekilde; büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlar için öngörülebilirliğin artırılması, mevzuat düzenlemelerinde makul geçiş süreçleri tanımlanması, vergi ve teşvik oranlarında rekabetçiliğin artırılması, “Tek Durak Büro” uygulaması çerçevesinde yatırım süreçlerinin sadeleştirildiği hızlı ve dijital destekli yatırımcı dostu bir yapıya geçilecek olması ve start-up ve girişim sermayesi ekosistemini geliştirecek teşviklerin getirilmesi gibi aksiyon adımlarını değerli buluyoruz.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay:

“Üretim ve ihracata güçlü ivme kazandıracak”

■ Destek ve teşvikler, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacak. Özellikle imalatçı ihracatçılarımız için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 9’a düşürülmesi ve transit ticaret faaliyetlerine sağlanan vergi avantajları başta olmak üzere birçok düzenlemenin, yurt içinde üretimin artmasına önemli katkılar sunacağı kanaatindeyiz. Yatırımcı dostu yaklaşımı ve dijitalleşmeyi önceleyen yapısıyla bu destek paketinin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağına inanıyoruz. BTSO olarak, Türkiye’nin sanayi ve ihracat üssü konumundaki Bursa’nın bu yeni dönemde üstleneceği sorumluluğun bilincindeyiz. Otomotiv, tekstil, makine ve katma değerli üretim alanlarındaki güçlü tecrübemizle, ülkemizin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek her adımın içinde yer almaya devam edeceğiz.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım:

“Küresel bir finans ve ticaret üssü olma hedefine doğrudan hizmet”

■ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklanan ekonomiye ilişkin adımlar Türkiye'nin ekonomik vizyonu için tarihi bir dönüm noktası. Yeni vergi düzenlemelerini özellikle imalatçı ve ihracatçılarımıza sağlanan kurumlar vergisi indirimleri açısından son derece kıymetli buluyoruz. Kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılar için yüzde 9 seviyesine çekilmesi ve transit ticaretteki vergi muafiyetlerinin genişletilmesi, sanayicimizin üzerindeki mali yükü hafifleterek küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü artıracaktır. İhracatçılarımıza sağlanan vergi avantajları sadece mevcut kapasiteleri korumakla kalmayacak, aynı zamanda genç girişimcilerimiz için yeni yatırımları teşvik edecektir.