Yeni yatırımını Uludağ’a yaptı, turizmi 12 aya yayacak

Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, Uludağ’ın sadece kış turizmiyle anılmaması gerektiğini belirterek, dağın doğa sporları, gastronomi, sanat ve wellbeing odaklı yatırımlarla dört mevsim yaşayan bir destinasyona dönüşebileceğini söyledi. Bu vizyon doğrultusunda Uludağ’da yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection oteli de bölgenin yıl boyu turizm potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uludağ’ın turizm potansiyelini sadece kış sezonuyla sınırlı olmaktan çıkarıp yılın tamamına yayma hedefi doğrultusunda yeni yatırımlar devreye giriyor. Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, Uludağ’ın doğal ve kültürel değerleriyle dört mevsim turizme uygun bir destinasyon olduğunu belirterek, bu potansiyelin doğru yatırımlar ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilebileceğini söyledi.

Uludağ’ın Bursa için taşıdığı değere dikkat çeken Ceylan, “İstanbul için Boğaz ne ise Bursa için de Uludağ odur” diyerek bölgenin hem kent kimliği hem de turizm açısından stratejik önemine vurgu yaptı. Uludağ’ın bugüne kadar büyük ölçüde kış sporlarıyla anıldığını ifade eden Ceylan, oysa bölgenin bahar, yaz ve sonbahar aylarında da güçlü bir doğa turizmi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ceylan, “Uludağ yalnızca kayak yapılan bir yer değil; doğa yürüyüşlerinden gastronomiye, sanattan wellness deneyimlerine kadar yılın her döneminde farklı deneyimler sunabilecek bir dağ destinasyonu” dedi. Bu vizyon doğrultusunda Uludağ’da hayata geçirilen Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection oteli yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı.

Projenin planlama sürecinde kayak sezonu dışında da Uludağ’ın değerini artıracak nitelikli konaklama ve deneyim alanlarına ihtiyaç olduğunu gördüklerini belirten Ceylan, bu doğrultuda Marriott International ile iş birliği yaparak uluslararası standartlarda bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Yatırımın önemli bölümünün mimari konsept, wellness altyapısı, teknik donanım ve güvenlik sistemlerine ayrıldığını ifade eden Ceylan, sürdürülebilirlik yaklaşımının projenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Çevre dostu yapı malzemeleri ve doğayla uyumlu mimari tercihlerin projede ön planda tutulduğunu dile getirdi.

“Her mevsim Uludağ” yaklaşımı

Ceylan, Uludağ’ın dört mevsim yaşayan bir destinasyona dönüşmesi için doğa sporları ve deneyim turizminin büyük önem taşıdığını belirterek, bu amaçla “Discover Uludağ” markasını geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda kış aylarında kayak ve snowboard gibi sporların yanı sıra şömine başı après-ski sosyal alanları öne çıkıyor. İlkbahar ve yaz aylarında ise rehberli doğa yürüyüşleri, elektrikli dağ bisikleti turları, UTV safari, yoga ve flora keşifleri gibi açık hava aktiviteleri düzenleniyor. Sonbahar döneminde ise orman banyosu, sessiz yürüyüş rotaları ve doğayla bütünleşen deneyimler misafirlere sunuluyor. Uludağ’ın doğa sporları, gastronomi, sanat ve wellbeing temalarıyla yıl boyunca yaşayan bir turizm merkezi olabileceğini belirten Ceylan, bu yaklaşımın bölgenin ekonomik canlılığına da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gastronomi, sanat ve wellness öne çıkıyor

Otel bünyesinde farklı konseptlerde restoran ve gastronomi alanları oluşturulduğunu belirten Ceylan, Uludağ’ın gastronomi açısından da yeni bir çekim merkezi haline gelebileceğini söyledi. Tesiste modern dağ mutfağı, dünya mutfağı ve özel gastronomi deneyimlerinin yanı sıra şarap kültürü, sanat etkinlikleri ve sergiler de yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 1.550 metrekarelik spa alanı, kapalı ve açık havuzlar, hamam, sauna ve wellness programlarıyla misafirlere kapsamlı bir dinlenme ve yenilenme deneyimi sunuluyor.

Yeni yatırımlar gündemde

Turizmin yıl geneline yayılmasının sadece yatırımların sürdürülebilirliği için değil, bölgesel kalkınma açısından da önemli olduğunu belirten Ceylan, yerel üreticilerle çalışmaya ve bölge istihdamını desteklemeye önem verdiklerini ifade etti. Tedarik zincirinde yerel üreticilerin yer almasının bölge ekonomisini güçlendirdiğini belirten Ceylan, Uludağ’da sürdürülebilir bir turizm ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm sektörünün geleceğinin sürdürülebilirlik ve rejeneratif turizm anlayışı etrafında şekillendiğini belirten Ceylan, Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliği sayesinde bu dönüşüm için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ardeniz Holding bünyesinde turizm, yaşam merkezleri ve eğlence yatırımlarının uzun yıllardır sürdüğünü belirten Ceylan, holdingin Altın Ceylan, Podyumpark ve Trio Yaşam Merkezi gibi projelerle Bursa’nın sosyal ve turizm altyapısına katkı sunduğunu söyledi. Ceylan Splend’or Uludağ projesinin holding için önemli bir dönüşüm yatırımı olduğunu belirten Ceylan, önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında benzer konseptlerde yeni turizm projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.