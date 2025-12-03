  1. Ekonomim
  Yeni Yerel-Sen'den üst düzey kamu görevlilerine maaş zammı tepkisi: Kabul edilemez
Yeni Yerel-Sen'den üst düzey kamu görevlilerine maaş zammı tepkisi: Kabul edilemez

Kamuoyunda son günlerde tartışma oluşturan, bazı üst düzey kamu yöneticileri ve kariyer personelin maaşlarına ortalama 30 bin lira seyyanen artış yapılmasına ilişkin düzenleme, memur sendikalarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Yeni Yerel-Sen, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu uygulamanın adaletsiz ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu belirterek düzenlemeye sert eleştiriler yöneltti.

Yeni Yerel-Sen’den üst düzey kamu görevlilerine maaş zammı tepkisi: Kabul edilemez
Sendika açıklamasında, son yıllarda memur maaşlarının resmi enflasyon rakamlarına göre artırılmasına rağmen, sahadaki gerçek hayat pahalılığı karşısında çalışanların alım gücünün ciddi şekilde düştüğü vurgulandı. Elektrik, doğalgaz, gıda ve diğer temel ihtiyaçlara gelen zamların memurların geçimini zorlaştırdığı ifade edildi.

"Yüksek oranlı bir maaş artışı yapılmasının kabul edilemez"

Bu şartlar altında yalnızca üst düzey kamu görevlilerine yüksek oranlı bir maaş artışı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Yeni Yerel-Sen, "Üst düzey kadroların maaşları enflasyon karşısında eridi ise alt kademe memurun maaşı da erimiştir ve bu durum görmezden gelinemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakkaniyet ilkesiyle örtüşmemektedir"

Sendika, tüm kamu görevlileri için adil, eşit ve oransal bir maaş iyileştirmesi yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Memura gelince kaşıkla, üst düzey kadrolara gelince kepçeyle verilen artışlar sosyal adalet ve hakkaniyet ilkesiyle örtüşmemektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni Yerel-Sen, kamu görevlileri arasında ayrışmaya neden olacak uygulamalardan vazgeçilmesini istedi. Açıklamada, yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında tüm memurların maaşlarının adil şekilde iyileştirilmesinin bir zorunluluk olduğunun altı çizildi ve "Hakkaniyet, şeffaflık ve sosyal devlet anlayışı gereği çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlayacak adımlar bir an önce atılmalıdır" denildi.

