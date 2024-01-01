Yeni yıl ile birlikte hayata geçen düzenlemeler

Yeni yılla birlikte konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesinden restoran ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapılarında ya da masalarda görünür şekilde olmasına kadar bir dizi yenilik hayata geçti.

Fiyat listeleri giriş kapısında yer alacak

Bugün itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak. Bu düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

Konut kiralamada yeni dönem

Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı.

Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek.

Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yolcu otobüslerine araç takip cihazı takma zorunluluğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle de yeni yılın ilk günü itibarıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirildi. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne (U-ETDS) elektronik ortamda iletilecek.

IMEI numaralarının kayıt düzenlemesi

BTK tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girdi. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nın sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek. Ayrıca, BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

İnşaat demirine izleme sistemi

İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.

Sistem verileri, bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak. Bu adımla kalitesiz demir kullanımınI engellemek hedefleniyor.