Yeni yıla yeni ‘Nefes'

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Dezenflasyon programı kaynaklı olmak üzere uzun süredir finansmana erişim problemi yaşayan reel sektör, kamunun zaman zaman uyguladığı destek programlarından azami ölçüde yararlanmaya çalışıyor. Bu noktada geçtiğimiz yıl devreye giren Nefes kredisinin 2026’da yeniden başlayacağı kaydediliyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 2025 yılında iki paket, üç dilim halinde TOBB üyesi oda ve borsa üyelerinin kullanımına sunulan Nefes Kredisi’nde 2026 yılında yeni bir paket daha devreye girecek. Yeni Nefes Kredisi’nde faizin yüzde 30’un altında olması, limitin de ilk etapta 30 milyar lira olarak belirlenmesi bekleniyor. KGF kefaletiyle bankalar aracılığıyla kullandırılan Nefes Kredileri, bankaların kredi kısıtlaması kapsamında hesaba dahil edilmiyor.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre Nefes Kredisi’nin 50 milyar liraya yükseltilen ikinci paketinin bitmeye yaklaşması üzerine, 2026 yılının başlarında yeni bir paket daha açılacak. Bu pakette yüzde halen yüzde 32-33 seviyesinde olan faiz oranlarında bir miktar daha indirim yapılması, toplam hacmin ise 30 milyar lira civarında olması bekleniyor.

Nefes, ilk olarak uygulanan sıkı para politikası sebebiyle nakit sıkıntısı çeken işletmelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB tarafından Kredi Garanti Fonu(KGF) aracılığıyla 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde kullandırılmaya başladı. Yoğun talebin geldiği ilk dilimde 25 milyar liralık kefaletle 30 milyar liralık kredi hacmi kısa sürede tükendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların KOBİ’lere yönelik sunduğu düşük faizli Nefes Kredisi’nin ikinci aşamasında, yüzde 32-33 faiz ile 25 milyar liralık kredi kullandırıldı. Faizin ilk dilime göre 5 puan daha düşük olduğu ikinci Nefes Kredisi’nden de sadece TOBB’a bağlı oda ve borsaların üyeleri yararlanabilirken, Kasım ayında bu paketin büyüklüğü 50 milyar liraya çıkarılmıştı.

Son çeyrekte kullanım 13 milyar lira

Kredi Garanti Fonu’nun yürürlükteki destek programlarının toplam büyüklüğü 2025 yılı sonu itibarıyla 200 milyar liraya yaklaştı. 2025 yılı son çeyreğinde genel destek programları kapsamında şirketlerin kredi kullanımı yaklaşık 13 milyar lira artarak 117,5 milyar liraya yükseldi.

Ekim ayı başında KGF destek programlarının toplam limiti 180.5 milyar lira iken Aralık ayının ilk yarısı itibarıyla 16 milyar liralık artışla 196.8 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda İGE Eximbank desteğinin limiti 10.5 milyar liradan 21.1 milyar liraya çıkarıldı. Katılım Finans Kuruluşları ihracat desteği 6.3 milyar liradan 11.8 milyar liraya çıkarıldı. Bu kalemdeki kullanım 2.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca destek kalemleri arasına 4.7 milyar lira limitli KGF İşletme Desteği de dahil edildi.