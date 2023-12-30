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Yeni yılda benzin ve motorinde ÖTV zammı beklentisi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 3 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Haber Merkezi
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Yeni yılda benzin ve motorinde ÖTV zammı beklentisi
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Yeni yıla sayılı gün kala ÖTV zamları merak ediliyor.  Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ile motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü için motorin ve benzine 3 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu.

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20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 37.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 37,77 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 38,02 TL

 