Yeni yılda benzin ve motorinde ÖTV zammı beklentisi

Yeni yıla sayılı gün kala ÖTV zamları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ile motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü için motorin ve benzine 3 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu.

20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 34,45 TL

Motorin: 37.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 TL

Motorin fiyatı: 37,77 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 TL

Motorin fiyatı: 38,02 TL