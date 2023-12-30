Yeni yılda benzin ve motorinde ÖTV zammı beklentisi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 3 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Yeni yıla sayılı gün kala ÖTV zamları merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ile motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü için motorin ve benzine 3 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu.
20 Aralık Çarşamba itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 34,45 TL
Motorin: 37.15 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,17 TL
Motorin fiyatı: 37,77 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 38,02 TL