Yeni yılda elektrik ve doğal gaz faturaları zamlanacak mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi basınıyla yaptığı görüşmede 2026’ya dönük elektrik, doğal gaz, nükleer ve madencilik başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Bayraktar’ın değerlendirmelerinde, enerji faturaları, sanayiye yeni kapasite açılması, büyük iletim hattı yatırımları için dış finansman, offshore YEKA takvimi, dağıtım altyapısında 2026-2030 yatırım dönemi, Akkuyu’da ilk reaktörden üretim hedefi ve küçük nükleer reaktörler için Meclis’e kanun taslağı gibi başlıklar öne çıktı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Yeni yılda faturalar zamlanacak mı?

Bakan Bayraktar, ocak ayında doğalgaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını, yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini açıkladı.

2026'da elektrik ve doğalgaz faturalarına devlet desteği devam edecek mi?

Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını söyledi.

Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğalgazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

Kış saati uygulaması sürecek mi?

Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu.

Akkuyu'da ilk enerji ne zaman sağlanacak?

Bakan Bayraktar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2026'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bu konuda yoğun bir mesai içinde olduklarını anlattı. Bayraktar, küçük modüler nükleer reaktörler için 2026'da TBMM'ye kanunu düzenlemeyi getirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Rusya'dan 4 milyar dolar gelecek"

Bakan Bayraktar, Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını ve bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını ve bu paranın da dış yatırım girişi olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Sinop ve Trakya'da nükleer için hükümetler arası anlaşma modeli

Bayraktar, "Sinop ve Trakya'nın artık adını koymak istiyoruz. Sinop için Türkiye-Kore-Amerika gibi bir yapı düşünüyoruz. Ayrıca Çin ve Rusya ile de bu santraller ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 2026'da müzakerelerin imzaya dönmesini hedefliyoruz. Bu anlaşmalarda en rekabetçi teklifi almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"2026'da Trakya'da kaya gazına yoğunlaşacağız"

Diyarbakır'daki kaya petrolü çalışmalarından oldukça umutlu olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Burada 250 bin varil üretim kapasitesine ulaşma imkanımız olabilir ama 2026'da diğer taraftan Trakya'da da kaya gazı üretimi üzerine yoğunlaşmamız olacak" dedi.

Acwa ile ilk çeyrekte milyar dolarlık imza

Suudi Arabistanlı AcwaPower ile 5 milyar dolarlık bir yatırım üzerinde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu yatırımın 2 milyar dolarlık kısmı için 2026'nın ilk çeyreğinde imza atmış olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bakan Bayraktar, "Orada 2000 megavatlık bir güneş projesinden konuşuyoruz. 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı Taşeli'nde" dedi.

Körfez'den Taşeli'ne ikinci dev yatırım geliyor

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistanlı AcwaPower'ın dışında Taşeli'ne ikinci bir uluslararası yatırımın geleceğini söyledi.

Bayraktar, "Yine Körfez'den farklı bir ülkeden bu sefer Suudi Arabistan değil, başka bir şirketle de onlarla güneş artı depolama gibi bir proje konuşuyoruz. Onu da yaklaşık yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında olur. 1,5-2 milyar dolar arasında. İnşallah onu da yine 2000. O da Taşeli'nde olacak. Güneş ama onun yanında depolama da olacak. Depolama ile beraber" ifadeleri ile yatırımın detaylarını paylaştı.

4 milyar dolarlık sukuk ihracı ile ne yapılacak?

2026'da TPAO'nun daha çok birleşme, devralma ve ortaklıkla büyüyeceğini anlatan Bakan Bayraktar, "Planladığımız 4 milyar dolarlık sukuk ihracının geliri ile başka ülkelerde ortaklıklar, hisse alımları hedefliyoruz. Libya, Irak ve Kazakistan'da saha ve şirket satın alımı ve ortaklıklar üzerine görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

İtalyan kuruluştan Karadeniz gazına 1 milyar Euro

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılmak üzere İtalyan SACE üzerinden 1 milyar Euro civarında bir kredi kullanımı gerçekleştireceklerini anlattı.

Türkiye kritik mineraller için ilk fabrikayı kuruyor

Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementlerinin bulunduğu saha ile ilgili çalışmalar merak ediliyordu. Bakan Bayraktar, 2026'da buradaki mineral ve madenler için ilk tesisin kurulmaya başlanacağını ve en kısa sürede temel atılacağını söyledi.

"Eti Maden neden altın ve bakır çıkarmasın?"

Bayraktar, Eti Maden şirketinin çok fazla bor odaklı çalıştığını söyledi. Bayraktar, "Hedefimiz diğer madenlerle beraber Eti Maden'i altın ve bakır çıkaran hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir şirket haline getirmek" dedi.

Atatürk, Keban ve Karakaya gibi dev barajlar yüzer GES'lere dönüşecek

Yüzer GES projelerinde ivme yükselttiklerini anlatan Bakan Bayraktar 2026'da bu alanda 3 bin megavatlık projeler gerçekleştirileceğini açıkladı.

Depolama projeleri için DEKA modeli

Bakan Bayraktar, 2026 planlarında depolama teknolojilerinin de önemli bir yeri olduğunu güneş ve rüzgar enerjisinde uygulanan YEKA modelinin bir benzerinin depolamada 'DEKA' olarak uygulanabileceğini anlattı.

Offshore YEKA'lar geliyor

Bakan Bayraktar, 2026 yılında Türkiye'nin ilk offshore YEKA'larının da yapılacağını bildirdi.

"Rus gazı olmadan enerjide arz güvenliğini sağlayamayız"

Bayraktar, "Şu an için Rusya'dan gaz almadan enerjide arz güvenliğini sağlama şansımız yok" dedi.

Enerjide sadece içerde değil yurt dışında da daha aktif olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Çok yakın zamanda enerji tüketimimizin yüzde 25'ini karşılama imkanımız olacak diye düşünüyorum. Ayrıca bu kapasiteyi kendimiz karşılamak için yurt içinde üretimi artırma çalışmalarımız, arama çalışmalarınız giderek artacak. Bunun yanında yurt dışındaki sahalar ile ilgili planlarımız da önemli. O sahalardan da üretimimizi artırabiliriz. Arama ve madencilik çalışmalarımız sadece petrol ve doğalgaz ile sınırlı kalmayacak. Altın ve diğer alanlarda da sürecek. Altında 2026'da ilk sonuçları alacağız diye planlıyoruz" ifadelerini kullandı.