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Yeni yönetmelik devrede! Gıda işletmecileri için hijyen kuralları yeniden belirlendi

Gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin genel ve özel hijyen gerekliliklerini yerine getirirken uyması gereken kurallarda güncelleme yapıldı.

Haber Merkezi
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Yeni yönetmelik devrede! Gıda işletmecileri için hijyen kuralları yeniden belirlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikteki kriterler, Avrupa Birliğinin (AB) mevzuatına uyum amacıyla güncellendi. Bu güncellemelerden bir kısmı AB'nin ithal ürünler dahil, mikrobiyolojik limit belirlediği ve ülke ihracatını da ilgilendirilen hususları içeriyor.

Gıda güvenilirliği için yeni kriterler belirlendi

Ülke ihtiyaçları doğrultusunda değişikliklerle gıda güvenilirliğinin temin edilerek tüketici sağlığının korunması amaçlanırken, özellikle Türkiye'de yaygın tüketimi olan ve gıda güvenilirliği riski teşkil edebilecek ürün grupları ve bu ürün gruplarında bulunması muhtemel mikroorganizmalar üzerinde durularak bunlar için yeni kriterler belirlendi.

Bazı bakteri grupları çıkarıldı, limitler güncellendi

Bazı gıda ürünlerinde sadece indikatör mikroorganizma olarak kullanıldığı için bazı bakteri grupları çıkartılarak, yerine patojen mikroorganizmalar eklendi ve bunların limitleri güncellendi.

‘Salmonella’ eklendi

AB'den alınan Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) bildirimleri nedeniyle helva, pekmez, lokum, baklava ve diğer şerbetli tatlılar, ezme, cezerye, fındık ve fıstık ezmeleri, şekerlemeler, tatlı soslar gibi ürün gruplarına, ihracatı olumsuz etkileme riski dikkate alınarak patojen mikroorganizma olan salmonella eklendi ve bunlar için limitler oluşturuldu.

Öte yandan, 29 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.​​​​​​​

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