Yenibiriş CEO'su Bayar: İş arayan kadar rekabet de büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs 2026 İşgücü İstatistikleri, işgücü piyasasında hareketliliğin devam ettiğini gösterdi.

Verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde sabit kalırken, işsiz sayısı bir ayda 9 bin kişi artarak 2,88 milyon kişiye ulaştı.

Aynı dönemde işgücüne katılan kişi sayısı 293 bin, istihdam edilen kişi sayısı ise 285 bin arttı.

Verileri değerlendiren Yenibiriş CEO'su Hasan Rıza Bayar, işgücüne katılımın artmasının olumlu olduğunu ancak bunun işe alım süreçlerindeki rekabeti de artırdığını söyledi.

Bayar, verilerin iş piyasasında önemli bir dönüşüme işaret ettiğini belirterek "Veriler ilk bakışta durağan görünse de aslında oldukça hareketli bir işgücü piyasasına işaret ediyor. Daha fazla kişi çalışma hayatına katılmak istiyor. Bu da hem iş arayanların hem de işverenlerin daha seçici olduğu yeni bir dönemi beraberinde getiriyor" dedi.

İşgücüne katılım oranındaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Bayar, buna karşın adayların rekabetinin de aynı hızla arttığını söyleyerek, "Eskiden adaylar iş arıyordu, bugün ise aynı zamanda görünür olmaya çalışıyor. Dijital platformlarda hazırlanan özgeçmişten sahip olunan yetkinliklere kadar her detay işe alım sürecini etkiliyor. Doğru pozisyona doğru adayın ulaşması artık teknolojiyle mümkün hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Gençler ve kadınlar için fırsatların artırılması gerekiyor

Mayıs ayında genç işsizliğinin yüzde 14,8'e, genç kadın işsizliğinin ise yüzde 21,8'e yükseldiğini hatırlatan Bayar, özellikle kariyerinin başındaki adayların iş dünyasına daha hızlı adapte olmasını sağlayacak uygulamaların önem kazandığını vurgulayarak, "İş hayatına yeni başlayan gençlerin yalnızca iş ilanına ulaşması değil, kariyer yolculuğunu planlayabileceği dijital destek mekanizmalarına erişebilmesi gerekiyor. Aynı şekilde kadınların istihdama katılımını artıracak esnek çalışma modelleri ve doğru işe erişim imkanları da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

İşe alımda hız artık rekabet avantajı

Şirketlerin de değişen işgücü dinamiklerine uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade eden Bayar, işe alım süreçlerinde yaşanan gecikmelerin nitelikli adayların kaçırılmasına neden olabildiğini belirterek, "Nitelikli adaylar artık uzun işe alım süreçlerini beklemiyor. İşverenlerin hızlı, veriye dayalı ve aday deneyimini önceleyen işe alım süreçleri oluşturması gerekiyor. Dijital insan kaynakları çözümleri bu nedenle şirketlerin rekabet gücünün bir parçası haline geldi" dedi.

Yapay zeka en büyük destekçi

İşe alım teknolojilerinde yapay zeka kullanımının hızla arttığını belirten Bayar, dijital kariyer platformlarının yalnızca ilan yayınlayan yapılar olmaktan çıktığını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka destekli sistemler sayesinde adayların deneyimleri, yetkinlikleri ve beklentileri analiz edilerek kendilerine en uygun pozisyonlarla buluşmaları sağlanıyor. Aynı zamanda işverenler de binlerce başvuru arasından en uygun adaylara çok daha kısa sürede ulaşabiliyor. İşgücü piyasasının geleceğinde teknoloji belirleyici olmaya devam edecek."