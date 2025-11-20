  1. Ekonomim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yenice ıhlamur balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğunu açıkladı.

Yenice ıhlamur balı, AB’den coğrafi işaret tescili kazandı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yenice ıhlamur balı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün oldu"

Yenice ıhlamur balının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 43'üncü ürün olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Karabük'e ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 39 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

