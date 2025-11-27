Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla 2026 yılında uygulanacak trafik cezalarına gelecek zamlar da belli oldu. Kırmızı ışık cezası 2.719 TL’ye, drift cezası 58 bin TL’ye yükseldi.
2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak.
2026 yılında yeni trafik cezaları şöyle olacak:
Kural Mevcut Ceza (TL) 2026'da geçerli olacak ceza
Kırmızı ışık cezası: 2.167 TL 2.719,4 TL
Yüksek ses cezası: 993 TL 1246,1 TL
Hız limitlerini %10-30 oranında aşma: 2167 TL - 2719,4TL
Hız limitlerini %30-50 oranında aşma: 4512 TL- 5662,1 TL
Hız limitlerini %50'den fazla aşma: 9.268 TL- 11.630,4 TL
U dönüşü cezası: 993 TL 1.246,1 TL
Muayenesiz araç kullanma cezası: 2.168 TL 2.720,6 TL
Plakasız motor cezası: 15.709 TL 19.713,2 TL
Emniyet şeridi cezası: 9.268 TL 11.630,4 TL
Yaya geçidi cezası: 4.512 TL 5.662,1 TL
Hatalı park cezası: 993 TL 1.246,1 TL
Emniyetsiz araç kullanma cezası: 18.678 TL 23.439,0TL
Drift cezası: 46.393TL 58.218,6TL
Sahte plaka cezası: 46.302 TL 58.104,4TL
Hatalı sollama cezası: 2.168 TL 2.720,6 TL
Makas atma cezası: 46.393 TL 58.218,6 TL
Kask takmama cezası: 993 TL 1.246,1 TL
Telefonla konuşma cezası: 2.168TL 2.720,6TL
Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.