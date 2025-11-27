  1. Ekonomim
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu, dev zam geliyor: 2026 yılı trafik cezaları belli oldu

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla 2026 yılında uygulanacak trafik cezalarına gelecek zamlar da belli oldu. Kırmızı ışık cezası 2.719 TL’ye, drift cezası 58 bin TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 oldu.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte trafik cezalarında da değişiklik yaşanacak.

2026 yılında yeni trafik cezaları şöyle olacak:

Kural                                    Mevcut Ceza (TL)         2026'da geçerli olacak ceza

Kırmızı ışık cezası:           2.167 TL                           2.719,4 TL

Yüksek ses cezası:            993 TL                              1246,1 TL

Hız limitlerini %10-30 oranında aşma: 2167 TL - 2719,4TL

Hız limitlerini %30-50 oranında aşma: 4512 TL- 5662,1 TL

Hız limitlerini %50'den fazla aşma:       9.268 TL- 11.630,4 TL

U dönüşü cezası:               993 TL                                1.246,1 TL

Muayenesiz araç kullanma cezası:     2.168 TL      2.720,6 TL

Plakasız motor cezası:     15.709 TL                           19.713,2 TL

Emniyet şeridi cezası:      9.268 TL                             11.630,4 TL

Yaya geçidi cezası:            4.512 TL                              5.662,1 TL

Hatalı park cezası:             993 TL                                 1.246,1 TL

Emniyetsiz araç kullanma cezası: 18.678 TL           23.439,0TL

Drift cezası:                         46.393TL                              58.218,6TL

Sahte plaka cezası:           46.302 TL                              58.104,4TL

Hatalı sollama cezası:      2.168 TL                                 2.720,6 TL

Makas atma cezası:          46.393 TL                              58.218,6 TL

Kask takmama cezası:     993 TL                                    1.246,1 TL

Telefonla konuşma cezası: 2.168TL                               2.720,6TL

Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.

