Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: IMEI kayıt ücretine büyük zam geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Bu oran vergi, harç ve cezalara 1 Ocak 2026 itibarıyla gelecek zamlarda belirleyici olacak.

Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla yurt dışından telefon getirenlerin ödeyeceği IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam da bu oranda artacak.

2026 yılı IMEI kayıt ücreti ne kadar?

Geçen yıl 31 bin 692 TL olan IMEI telefon kayıt ücreti, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artış ile birlikte 45 bin 614 TL olmuştu.

1 Ocak 2026 itibarıyla ise IMEI telefon kayıt ücretine 11.627 TL daha zam gelecek.

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacak.