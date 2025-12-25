YENİDER, iş dünyasına vergi ve MASAK uygulamalarını anlattı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) düzenlenen seminere, iş dünyası temsilcileri ile mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler katıldı.

Kayseri dışından ve çevre şehirlerden çok sayıda iş insanı, yönetici ve mali müşavir ve akademisyenlerin de katılım sağladığı seminerde, kamuoyunda “Vergi Kurdu” olarak tanınan ve ekonomi alanındaki analizleriyle bilinen YMM Abdullah Tolu ile ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi olan YMM Soner Türküm konuşmacı olarak yer aldı.

YENİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ulukaya konuşmasında; iş dünyasının, hızla değişen vergi mevzuatı ve denetim uygulamaları karşısında güncel bilgiye erişiminin her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguladı. Ulukaya, YENİDER’in temel hedefinin, iş insanlarını yalnızca bilgilendirmek değil; aynı zamanda karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık oluşturmak ve doğru yol haritaları sunmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, kamu uygulamalarını ve yeni düzenlemeleri yakından ele alan nitelikli etkinlikleri sürdürülebilir şekilde devam ettireceklerini belirtti.

Etkinlik boyunca, özellikle denetim süreçlerinde karşılaşılan güncel örnekler, riskli işlem türleri ve işletmelerin alması gereken önleyici tedbirler üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının da ele alındığı seminer, uygulamaya dönük bilgi paylaşımı açısından verimli bir platform sundu.