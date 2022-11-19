Yenilenebilir enerji kaynaklı depolamaya avantaj sağlandı

Mehmet KAYA

ANKARA – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yenilenebilir enerjiye yönelik yönetmeliklerin bazılarında değişiklik yaptı. Değişikliklerin ana odağı, yenilenebilir enerji kaynaklı depolama yatırımlarını özendirici nitelik taşıyor. Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ana düzenlemeyi oluşturuyor. Diğer yönetmeliklerdeki değişiklikler bu yeni politikalara uygun diğer mevzuat ayarlamaları niteliği taşıyor. 19 Kasım günlü Resmi Gazete’de, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler yayınlandı. Mevzuat değişikliğiyle, EPDK’nın depolama yatırımları için de kamulaştırma yapabilmesinin önü açılmış oldu.

EPDK: 20-25 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor

EPDK Basın biriminden sosyal medyada yapılan açıklamada düzenlemeler elektrik depolama alanında yeni bir dönem olarak nitelendi. Düzenlemeyle depolama ve ilave kapasitelere dayalı olarak 20-25 milyar dolar arasında bir yatırımın beklendiği kaydedildi. Düzenlemeyle depolama tesisi kuran herkesin enerji yatırımcısı olma ayrıcalığı kazanacağı, batarya teknolojilerinde de gelişimin hızlanacağı belirtilen açıklamada, getirilen düzenlemelerin temel unsurları şöyle sıralandı:

-Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden lisans sahibi tüzel kişilere kurmayı taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışı imkanı getirildi.

-Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranı azami 1 olacak. Örneğin 100 mw gücünde kurulacak olan depolamayla en fazla 100 mw veya güneş enerjisi tesisi kurulabilecek.

-Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar TEİAŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunabilecek. Bu projeler için herhangi bir ölçüm zorunluluğu da istenmeyecek.

-Bu kapasite artışı lisans sahiplerinin lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen ücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından uygun bağlantı görüşü sağlanması şartıyla yapılabilecek. Bu kapsamda yapılan kapasite artışları YEKDEM mekanizması teşvikinden yararlanabilecek.

-Taahhüt edilen elektrik depolama tesisinin kapasitesi en az o tesisin kurulu gücüne 1 saat boyunca sistemde tutabilecek kadar olacak. Örneğin 100 mw kurulu güçle kurulacak depolama tesisinin kapasitesi en az 100 mw/saat olacak.

-Depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinden gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmetlere katılabilecek.

-Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim başvurularında rüzgar için asgari kurulu güç 20 mw, güneş için 10 mw olacak. Üst limit 250 mw aşmayacak.

-Depolamalı rüzgar veya güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin dengeleme piyasasında ve yan hizmet piyasasında faaliyet gösterebilmeleri için üretim tesisiyle depolama tesisinin ayrı ayrı ölçüm ve kontrol edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde bağlantı yapılabilecek. Ayrıca aylık mahsuplaşma yapılan tüm lisanssız üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecek.