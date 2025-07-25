Yenilenebilir enerji sektörü tüm alanları ile EIF 2025’te

Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan EIF 2025’e uluslararası arenadan; Almanya, İspanya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, İtalya, Fransa, İngiltere, Norveç, Avusturya, Yunanistan, Çin, Bosna Hersek, Macaristan, Romanya, Belçika, Kıbrıs, Lübnan, Japonya, Rusya, Portekiz, Bulgaristan, Sırbistan, Moldova, Kosova, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İsrail, Pakistan, Katar, Güney Afrika, Tunus, Mısır, Libya, Letonya, Azerbaycan, Makedonya, Malezya, Moritanya, Kolombiya, Hindistan ve Fas başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi bekleniyor.

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirlikle uyumlanması amaçlanıyor

Ayrıca İklim Kanunu ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi adımlarla, ekonomik büyümenin çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk ve tek Karbon Piyasaları etkinliği olan Karbon Piyasaları Kongresi 8-10 Ekim 2025 tarihlerinde 19. EIF Enerji Kongresi ve Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek.

Sektörün kritik konuları masada!

EIF’te 30 farklı oturum, 150’yi aşkın yerli ve yabancı uzman konuşmacı; enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik, yeşil enerji yatırımları ve teknolojik gelişmeler gibi sektörün kritik başlıklarına dair bilgi ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

“Enerjide yatırım fırsatları için uluslararası platform oluşturduk”

Global Enerji Derneği Başkanı ve EIF Yürütme Kurulu Başkanı Murat Dilek: “EIF, Türkiye’nin enerji alanında küresel bir buluşma noktası haline geldi. Bu dev organizasyonda farklı ülkelerden gelen ticaret heyetleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, ülkemize yeni yatırım fırsatları kazandırırken, sektörün ihracat kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor. Kongrede düzenlenen oturumlar, güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, enerjinin dağıtımından depolamaya kadar geniş bir yelpazede ele alınan konularla, katılımcılara sektörün en son gelişmelerini doğrudan ilk ağızdan dinleme fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz yıl başta İngiltere, Kosova, İsviçre, Avusturya, Almanya, Rusya ve Çin olmak üzere toplam 53 ülkeden ticari heyetlerin katıldığı bu büyük buluşma, bilgi ve deneyim paylaşımının ötesinde birçok ticari anlaşmanın da temelini oluşturdu. Türkiye’nin en büyük enerji buluşması olan EIF, yenilikçi teknolojileri takip etmek, sektörde kalıcı bir yer edinmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor" dedi.

Spotlıght Country stratejisi global işbirlikleri sağlıyor

Dünyadaki birçok fuarda uygulanan bir yöntem olan "Spotlight Country" (Odak Ülke) stratejisinin Türkiye’de ilk uygulayıcılarından olduklarını belirten Dilek: “Bu sistem ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri için önemli bir platform oluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl İngiltere Ticaret Ateşeliği iş birliğiyle İngiliz firmalarını özel bir pavilyonda ağırladık. Ülkemizdeki enerji sektörü profesyonelleri ile iş bağlantıları oluşturulmasını sağladık. Bu yıl Almanya’daki firmalardan yoğun bir ilgi görüyoruz. EIF 2025, enerji sektöründeki mevcut dinamikleri yakından takip etmek, yeni yatırımlar için stratejik iş birlikleri geliştirmek ve markalaşma yolunda büyük adımlar atmak isteyen tüm paydaşlara eşsiz bir fırsat sunuyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların aynı çatı altında buluşacağı fuarda, sektörel gelişmelerin yanı sıra yeni teknolojiler, sürdürülebilir çözümler ve yeşil enerji yatırımları da detaylı şekilde ele alınacak” ifadelerini kullandı.