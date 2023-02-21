  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Yenilenebilir enerji yatırımlarında aslan payı ‘güneş’e
Takip Et

Yenilenebilir enerji yatırımlarında aslan payı ‘güneş’e

Dünya genelinde yenilebilir enerji alanında yapılan yatırımlardan güneş enerjisi aslan payını alırken, güneş enerjisinde lider 20 ülkenin kapasitesini kısa vadede 2 bin gigavatın üzerine çıkarması bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üreten 20 ülkenin, 2022-2026 döneminde güneş enerjisi kapasitesini 2 bin 31 gigavata ulaştırması öngörülüyor.

Solar Power Europe tarafından hazırlanan 2022-2026 dönemini kapsayan Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü raporuna göre, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele eden ülkeler güneş enerjisi yatırımlarını öncelerken, bu kaynağın enerji güvenliği ve istihdam konularında avantaj sağlayacağı ifade edildi.

Rapora göre, son üç yılı etkileyen COVID-19 salgını sonrasında yaşanan ekonomik durgunluk ve ardından yaşanan enerji krizi dünya genelinde elektrik fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Enerji krizinin etkisini azaltmak isteyen birçok ülke elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye yönelirken, yenilenebilir enerji içinde en çok yatırım, güneş enerjisi sektöründe gerçekleşti.

Rapora göre, güneş enerjisinde ülkelerin sağladığı politik destek mekanizmaları yanında, güneş teknolojilerindeki gelişmelerin yaygınlaşmasıyla yatırım maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

Böylelikle, dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üreten 20 ülkenin, 2022-2026 döneminde güneş enerjisi kapasitesini toplamda 2 bin 31 gigavata ulaştırması öngörülüyor.

Güneş enerjisinde 2022-2026 döneminde ilk 10 ülke ve ulaşacağı tahmin edilen kapasiteler ise şöyle:

Sıralama

Ülkeler

2026'daki Kapasite (GW)

1

Çin

814,1

2

ABD

311,4

3

Hindistan

176,4

4

Almanya

132,8

5

Japonya

112,4

6

Brezilya

67,2

7

Avustralya

62,1

8

İspanya

48,2

9

Güney Kore

47,7

10

Hollanda

36,1

Diğer 10

  

224

Toplam 20

Toplam

2 bin 31

 