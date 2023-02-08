Yenilenebilir enerjinin elektrik talebindeki payında artış bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Elektrik Sektör Raporu'na göre, dünyanın elektrik talebi geçen yıl enerji krizi ve ılıman hava koşullarına bağlı olarak yüzde 2 azalırken, talep büyümesi ülkelere göre farklılık gösteriyor.

Hindistan ve ABD'de geçen yıl elektrik talebinde artış görülmesine rağmen Avrupa Birliği'nin elektrik talebi geçen yıl 2009'daki finansal krizden beri yüzde 3,5 ile en büyük ikinci düşüşü kaydetti.

Geçen yılki düşüşün ardından küresel elektrik talebinin 2025'e kadar yüzde 3 büyüme göstereceği öngörülüyor. Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler bu büyümenin arkasındaki itici güç olarak öne çıkarken, dünya elektrik talebindeki artışın yüzde 70'inin Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden kaynaklanacağı hesaplanıyor.

Elektrik talebinde gelecek üç yıla ilişkin yüzde 3'lük büyüme öngörüsü, salgın öncesindeki yıllardaki ortalama yüzde 2,4 artışın da üzerinde bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış, yeni nükleer santral kurulumları ve bazı nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçmesiyle, dünya elektrik talebinde gelecek üç yıldaki büyümenin neredeyse tamamının bu kaynaklardan karşılanacağı öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümeyle, bu kaynakların küresel elektrik üretimindeki payının 2022'deki yüzde 29'dan 2025'te yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor.

Düşük karbon enerji kaynaklarının elektrik talebini karşılamadaki payının artmasıyla, sektör kaynaklı karbon emisyonlarının da 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 2025'e kadar mevcut seviyesinde kalacağı hesaplanıyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Dünyanın elektrik talebi önümüzdeki üç yılda hızla artacak ve Japonya'nın mevcut elektrik tüketiminin iki katından fazla büyüyecek. İyi haber şu ki yenilenebilir kaynaklar ve nükleer enerji de, bu artışı karşılayabilecek şekilde büyüyor. Bu da elektrik sektörü kaynaklı emisyonların zirve noktasına yaklaştığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Birol, dünyanın iklim hedeflerine ulaşırken elektrik tedarikini de güvence altına almak için hükümetlerin düşük karbonlu elektrik üretim kaynaklarının daha fazla büyümesini sağlaması gerektiğini belirtti.