Yenilenebilir enerjiye 1200 MWe katkı yola çıktı

Mehmet KAYA / ANKARA

Şartname ve ihale modeli gereği, şirketler ürettikleri elektriği bu bedel üzerinden satışı kabul ettikten sonra, devlete “katkı payı” olarak ödeyecekleri nakit tutarların miktarında artırımla yarıştılar. Katkı payı, MW başına bir defa ödeniyor. Katkı payı yarışmasının sonucunda şirketler 5 adet saha için toplamda 120 milyon dolar katkı payını taahhüt etti.

İhalelere toplamda 1200 MWe kapasite için ihaleye 40 farklı şirketten 100 adet başvuru yapılmıştı. En yüksek tekliflerin belli olmasının ardından, Bakan onayı gerçekleşmesiyle şirketlere alan tahsisi yapılacak ve yatırımlar başlayabilecek.

Tamamında, kamunun garanti ettiği elektrik alım bedeli kilovatsaat başına 3,50 dolar/cent olarak kesinleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan ve canlı olarak yayımlanan YEKA RES 2024 ihalesinde MW başına katkı payı tutarıyla birlikte en yüksek teklifler şöyle oluştu:

-Edirne RES (410 MWe kurulu güç): Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Katkı payı 60 bin dolar.

-Kırklareli Balkaya RES (340 MWe): Enerjisa Enerji Üretim AŞ. Katkı payı 92 bin dolar.

-Kırklareli Sergen RES (200 MWe): RT Enerji AŞ. Katkı payı, 140 bin dolar.

-Sivas Yellice RES (160 MWe): Efor Holding AŞ. Katkı payı, 140 bin dolar.

-Sivas Gürün RES (90 MWe): ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ.

Bu arada, Resmi Gazetenin 28 Ocak günlü sayısında Karaman, Ankara, Bolu, Erzurum, Kahramanmaraş’ta toplam 10 alan YEKA kapsamına alındı.

Bakan Bayraktar: Doğalgaz ithalatı azalacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, yatırımlara ilgi yüksekliğinin sektöre güven göstergesi olduğunu belirterek, “Rüzgâr ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Bayraktar, yeni YEKA modelinde, ilk 6 yıl boyunca proje devreye girdikten sonra üretici firmanın piyasaya satış imkânı bulunduğunu, takip eden 20 yılda taahhüt edilen fiyattan kamunun alacağını belirterek, 3,50 cent bedelin şu andaki piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısı olduğunu hatırlattı.

Ana etkinin elektrik üretimiyle Türkiye’nin doğalgaz ithalatını azaltma yönünde olduğunu belirten Bayraktar, “Yenilenebilir enerji olduğu için bir ithalat söz konusu değil. Bu anlamda 800 milyon metreküplük doğal gaz ithalatını önlemiş olacağız. Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. 1,2 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye'de” dedi.