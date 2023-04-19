“Yenilenmiş ürün” pazarı genişletiliyor

İlk çıktığında cep telefonu ve tabletle sınırlı olan ‘yenilenmiş ürünlerin’ kapsamı genişletildi. Ticaret Bakanlığı, Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaparak, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemlerin de yenilenerek kullanıma sunulmasının önünü açtı.

Kurlardaki artışa bağlı olarak elektronik ürün fiyatlarındaki artış, yeni ürün alımını güçleştirince, tüketici talebi yenilenmiş ürünlere kaydı. Ticaret Bakanlığı da bu durumdaki kişilerin mağdur olmaması için, elektronik ürünlerin yenilenerek garantili olarak satışını öngören sistemin kapsamını genişletti. İlk çıktığında cep telefonu ve tabletle sınırlı olan ‘yenilenmiş ürünlerin’ kapsamı genişletildi. Bu alanda daha önce mevzuatta yapılan başka düzenlemelerle, yenilenmiş cep telefonlarına 12 aya kadar taksitle satış imkânı getirilmişti.

İlk olarak 2021 yılı Ağustos ayında yayımlanan yönetmelik ile cep telefonları ve tabletlerin yenilenmiş olarak satışa sunulması öngörülüyordu. 2021 yılında yapılan değişiklikle kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunluluğu getirilmişti. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle ise yenilenmiş ürünlerin kapsamı genişletildi. Buna göre; cep telefonları ve tabletlerin ardından akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler ile dizüstü ve masa üstü bilgisayarlarda yenilenerek kullanımıma sunulabilecek ürünler arasına alındı. Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, pil kapasitesi yüzde 85’in altındaki kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün şeklinde satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı’nın kullanılmış malların yenilenerek yeniden kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yenileme merkezleri, ilgili ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartıyla ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmadan yönetmelikte belirlenen tüm ürünler için yenileme yapabilecek. Bu merkezler, yönetmelikle belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi imzalayabilecek. Belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Yenilenmiş bir ürün, birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.

“Ödenmiş sermaye şartı 30 milyon liraya çıktı”

Yönetmelik değişikliği ile yenileme yetki belgesi alınabilmesi için gereken ödenmiş sermaye şartı 10 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarıldı. Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon liradan az olanlar, 1 Ocak 2024’e kadar ödenmiş sermaye tutarını 30 milyon liraya tamamlayacak.

“Yenileme merkezleri şube açabilecek”

Yenileme merkezlerinin şubeleşmesine ilişkin düzenlemenin de yapıldığı yönetmelik değişikliğine göre; yenileme merkezi, yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için sermaye şartı dışında diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilecek. Şubenin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıkça veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Bakanlığa bildirimde bulunması gerekecek.

E ticarete ayırt edici logo kullanılacak

Yönetmelikle belirlenen yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde, bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulacak. Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecek.