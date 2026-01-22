“Yenişehir’e bir gıda ihtisas OSB zorunlu”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yenişehir’in gıda sanayi için doğal bir merkez olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin tarım potansiyelinin sanayiyle buluşturulmasının zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak bir gıda ihtisas OSB kurulması gerektiğini söyledi. İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 79’unun geçimini tarımdan sağladığını hatırlatan Ercan Özel, “328 bin dekarlık alanda yapılan üretim, ikinci ve üçüncü ürünlerle birlikte yaklaşık 500 bin dekara ulaşıyor. Boğazköy Barajı’nın devreye girmesiyle sulanabilir arazi miktarımız 170 bin dekara çıktı. Bazı bölgelerde yılda 3-4 ürün alabiliyoruz” dedi.

Bursa’nın sebze ve meyve üretiminde Türkiye ortalamasının çok üzerinde paylara sahip olduğunu hatırlatan Başkan Ercan Özel, bu üretim gücünün sanayi yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek; “Yenişehir’in tarım potansiyeli, özellikle donmuş gıda, konserve ve hazır gıda sanayisi için çok güçlü bir hammadde kaynağı. Kurulacak tesisler yalnızca istihdam yaratmayacak; üreticinin gelirini artırarak refahı da yükseltecek” diye konuştu.

Bölgenin lojistik avantajı ve kalkınma modeli

Bölgenin lojistik avantajına da dikkat çeken Ercan Özel, “Uluslararası havaalanı, otoyol bağlantıları, Gemlik Limanı’na yakınlık ve hızlı tren projesiyle kara, hava, deniz ve demiryollarının kesişim noktasındayız. Bir gıda ihtisas OSB’nin Yenişehir’de kurulması, hem yatırımcı hem üretici için yüksek katma değer yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Özel, belediye olarak tarım ve tarımsal sanayi odaklı bir kalkınma modelini benimsediklerini belirterek, “Ürünlerimizi işleyerek değerinde satmak istiyoruz. Kurulacak gıda üretim tesisleri ile ürünlerimiz işlenerek daha yüksek katma değer elde edilecek. Bu hem üreticimizin kazancını artıracak hem de halkımıza yeni iş alanları sağlayarak ilçemizde toplumsal refahı yükseltecek” dedi.

Bursa’da gıda ihtisas OSB eksikliği

Bursa, 17 organize sanayi bölgesine rağmen tarımsal üretimi sanayiyle bütünleştirecek bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip değil. Bu eksiklik, tarım potansiyeli yüksek kentte katma değer üretiminin sınırlı kalmasına neden oluyor. Sektör temsilcileri, özellikle gıda işleme, paketleme ve ihracat odaklı yatırımların eksikliğinin Bursa tarımını “yüksek üretim-düşük refah” döngüsüne hapsettiğine dikkat çekiyor.

Tarımda miktar artışının tek başına ekonomik büyüme yaratmadığı artık net biçimde görülüyor. Uzmanlara göre gerçek kazanç, ürünün işlenmesiyle ortaya çıkıyor. Donmuş gıda, konserve, hazır yemek ve paketli ürünler hem ihracat gelirini artırıyor hem de üreticiye doğrudan yansıyor. Hollanda gibi ülkelerin sınırlı tarım alanlarına rağmen küresel oyuncu haline gelmesinin ardında da bu sanayi entegrasyonu modeli bulunuyor. Yenişehir’deki mevcut OSB’nin doluluk oranının yüzde 4-5 seviyesinde kalması, ilçede “genel sanayi” yerine, ihtisaslaşmış bir sanayi yapılanmasına ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. İlçedeki işyerlerinin yarıdan fazlasının gıda alanında faaliyet göstermesi, gıda sektöründeki ihtisaslaşmanın doğal bir yönelim olduğuna işaret ediyor.