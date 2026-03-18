Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları 15 Mayıs’ta bitiyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, üyelerden gelen geleceğe dönük yatırım taleplerini bakanlığa ilettiklerini söyledi. Güncellenen listeye mobilya üretimi ve alternatif turizm yatırımları gibi iki yeni yatırım konusu girerken, su ürünleri ve tıbbi aromatik bitki yatırımlarına desteklerin devam ettirildiğini belirten Çelebi,” Trabzon mobilya üretiminde belli bir seviyede. Bu teşvik programının mobilya sektörüne değer katacağına inanıyorum. Alternatif turizm yatırımları başlığında da otel yatırımlarını teşvik kapsamına almadık. Trabzon yatak sayısında belli bir seviyeye geldi. Bunun yerine gelen turistlerin daha iyi zaman geçirebilmesi için yapılacak yatırımlar teşvik kapsamına alındı. Belirlenen 4 başlığın altı gerçekten dolu. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır’a, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2 Mart tarihinde başlayan ve 15 Mayıs’a kadar Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvurularının yapılacağını hatırlatan Başkan Çelebi, “ Üyelerimize yapacağımız bilgilendirme toplantıları ile Yerel Kalkınma Hamlesi Programından Trabzon’un azami ölçüde yararlandırılması için gayret göstereceğiz. Özellikle üretime, istihdama ve ihracata daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Kalkınma için yatırımların artırılması, özel sektörün daha fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi, ülkemizin üretim gücünün dünya ekonomileriyle rekabet edebilir düzeye ulaştırılması gerekmektedir. Bu yönüyle Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2026 yılında iller için yatırım konularının güncellenmesi ve finansman desteğinin artırılmasını olumlu buluyoruz” ifadesini kullandı. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında verilecek destekler ise şöyle:

Yatırım tutarının yüzde 15’i ve 301 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20’si ve 301 milyon liraya kadar Kredi Finansman Desteği, Vergi İndirimi: Yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, Yatırım Yeri Tahsisi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6. Bölgede 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl),Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Sadece 6. Bölge illerinde)