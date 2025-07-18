Yerel Kalkınma hamlesi ile 81 ilde yatırımlara 240 milyon TL’lik destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısının başlatıldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ayrıntılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

81 ilde toplam 324 yatırıma teşvik verilecek

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi ile sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar çok sayıda sektörde yatırımın önünün açılacağını vurgulayarak, "Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye ‘Topyekûn Kalkınma' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Yerel Kalkınma Hamlesi Programının ilk çağrısını başlatıyoruz. 81 ilde toplam 324 yatırım konusuna, her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Şehirlerimizin potansiyelini harekete geçiriyor, sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önünü açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; sürdürülebilir, planlı, öngörülebilir ve vizyoner hedeflerle, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ettiklerini belirtti.

“Yatırımcının beklentisini karşılayacak teşvik sistemi kurguladık”

Yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimi esas alan kalkınma modeliyle Türkiye'yi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üsleri arasına taşıdıklarını vurgulayan Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılında ise muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkabilme yolculuğumuzda refahın ülke sathında dengeli yayılmasını ve topyekûn kalkınmamızı temin edecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bölgelerimizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçiriyor, başlattığımız büyük kalkınma seferberliğine hız kesmeden devam ediyoruz. 2012 yılında uygulamaya aldığımız teşvik sistemiyle, ülke sathında pek çok yatırımın hayata geçmesine vesile olduk. 2012'den 2025'e kadar olan dönemde, 98 binden fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yaklaşık 14 trilyon lira yatırımın ve 3 milyon istihdamın önünü açtık. Teşvik belgesi alan bu yatırımların 32 bini tamamlandı. Devreye alınan 4 trilyon lira yatırımla, 1 milyon 400 bin kişinin istihdamı gerçekleşmiş oldu. Mevcut küresel tablo ve ülkemizin stratejik öncelikleri, yeni bir teşvik yaklaşımı ortaya koymanın isabetli ve gerekli bir adım olduğunu gösterdi. Bu doğrultuda; yoğun bir hazırlık çalışması yürüttük. 13 yıl boyunca yürürlükte olan sistemin çıktılarını, stratejik alanlarda yatırımcı ilgisini besleyecek farklı destek enstrümanlarının etkinliğini titizlikle analiz ettik. Hazırlık sürecinin her aşamasında kapsayıcı ve kuşatıcı bir istişare süreci yürüterek, karmaşıklıktan uzak, hedef odaklı, seçici ve yatırımcılarımızın beklentilerini karşılayacak yeni bir teşvik sistemi kurguladık. Yeni sistem, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Mayıs sonunda yürürlüğe girdi"

“Yatırımları üst seviyeye çıkaracak projeleri destekleyeceğiz”

Yeni teşvik sisteminin temel unsurları arasında yer alan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl kaynakların kullanılması, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi için adım attıklarını aktaran Bakan Kacır; şunları kaydetti:

"Program kapsamında desteklenmek üzere; pek çok kriteri dikkate alarak, kalkınma ajansları yatırım destek ofislerinin saha çalışması ve yoğun istişareler neticesinde her bir ilimiz için 4 adet olmak üzere toplam 324 yatırım konusunu belirledik. Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanacak Programımızın, ülke sathında yerel ve bölgesel kalkınmada yeni başarı hikayeleri yazmamıza vesile olacağına inanıyoruz. İş dünyamızı, geleceğe yönelik yatırımlarında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programından yararlanmaya davet ediyoruz. Bu yeni dönemde sağlayacağımız büyük teşvik ve desteklerle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine girişimcilerimizle birlikte taşımayı arzu ediyoruz. Teknoloji düzeyi, üretim kapasitesi ve istihdam hacmi bakımından mevcut yatırımları bir üst seviyeye çıkaracak nitelikteki projeleri destekleyeceğiz. Daha müreffeh ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Başvurular 1 Ağustos’ta başlıyor

Başvuru süreci 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülecek. Yatırımcılar, başvurularını yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.