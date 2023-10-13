Yerli cevizde 4 bin ton rekolte bekleniyor

Yerli ceviz üreticilerinin ve üretiminin artmasını, yaygınlaştırılmasını bu kapsamda da ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 2023 yılı hasadına başladı. CÜD, Edirne Uzunköprü’de bulunan Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. CÜD Başkanı Ömer Ergüder, bu yıl hasat sonunda 4 bin ton ceviz elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

CÜD olarak, ürettikleri cevizlerin çok değerli olduğunu belirten Ergüder, mevsim şartlarına ve iklim değişikliğine karşı önlemler aldıklarını kaydetti. Su kullanımına fazlasıyla değer verdiklerini ve bu nedenle de en baştan ciddi yatırımlar yaparak modern damla sulama sistemlerini kullandıklarını ifade eden Ergüder, “İnanıyoruz ki, zorlu iklim şartlarına rağmen, bu yılki hasadımız oldukça başarılı geçecek.” ifadesini kullandı.

“Yerli cevize ilgi artıyor”

Tüketicilerde ithal yerine yerli ceviz seçmeleri konusunda bir farkındalık oluşmaya başladığını anlatan Ergüder, “Yerli ceviz, el değmeden üretiliyor ve hasat sonrası hızla sofralara ulaşabiliyor. Bu nedenle çok daha lezzetli ve ithal ürünler karşısında fark yaratıyor. Ekstra hiçbir işleme maruz kalmadan ürettiğimiz cevizlerimiz, doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken konu. Her fırsatta bu konuya dikkat çekiyorum ve sanırım çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor. Tüketiciler artık daha da bilinçli. Farkındalıklarını artırmak adına CÜD olarak, yeni bir adım da attık. Çok kısa bir süre içinde kendi ürettiğimiz cevizlerimizi yeni markamız altında tüketicilerle buluşturacağız. Ürünlerimizin lezzeti ve kalitesiyle fark yaratacağına eminiz. Bu adım hem yerli üreticilere bir ışık olacak hem de tüketiciler sofralarında çok daha sağlıklı ürünlere yer verecek.” dedi.

2024 yılında tahmini ceviz perakende fiyatlarının yaklaşık 150-160 TL olabileceğini tahmin ettiğini belirten Ergüder, “Ceviz fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bu faktörler arasında üreticiye yansıyan maliyetler, iklim şartları, pazar koşulları gibi etkenler yer alıyor. Dolayısıyla da ceviz fiyatı hakkında kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Ancak 150 TL ile 160 TL arasında olabileceğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.