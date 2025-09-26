Yerli koltuk ve sandalyeler üç kıtada vitrine çıkıyor

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı'nın "Mobilya Sektör Analizi"nden yaptığı derlemeye göre, küresel mobilya pazarının, artan inşaat yatırımları ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ekonomik canlılıkla gelecekte büyüme göstermesi bekleniyor. Sektörün 2028'e kadar yıllık ortalama yüzde 6,8 büyüme kaydedeceği, söz konusu yılda ise sektör büyüklüğünün 653 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye'de ise sektör büyüklüğünün 2028 itibarıyla 12 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin sektörde küresel rekabette gücünü artırması amacıyla yeni pazarlara yönelik stratejilerin geliştirilmesini ve sektörde dijitalleşmeyi önceleyen çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim ve nitelikli iş gücüne yapılan yatırımlar sektörün sürdürülebilir büyümesi için önem taşıyor. Bu doğrultuda Türk mobilya sektörü açısından mesleki eğitim programlarının güçlendirilmesi, üniversite ve sanayi işbirliklerinin artırılması ve çalışanların dijital becerilerle donatılması öncelikli konular arasında yerini alıyor.

Ayrıca sektörde, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaların, enerji verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve endüstri 4.0 teknolojilerinin entegrasyonu gibi stratejilerle uluslararası pazarlarda çevreye duyarlı bir imaj oluşturmak da hedefleniyor.

Sektör net ihracatçı olma konumunu koruyor

Bu gelişmeler ve hedefler doğrultusunda Türk mobilya sektörü son 20 yıldır net ihracatçı konumunda yer almayı sürdürüyor. Özellikle sandalye, koltuk, kanepe, tabure, yatak haline gelebilen çekyat gibi ürünleri içeren oturma amacıyla üretilen mobilyalar ile bunların aksam ve parçalarının son yıllardaki ihracatı dikkati çekerken, Türkiye bu ürünlerini üç kıtaya ulaştırma başarısı gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2020-2024 döneminde toplam 6,4 milyar dolarlık "oturmaya mahsus mobilyalar" ihracatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde bu ürünlerdeki ithalat 1,9 milyar dolar oldu. Böylelikle söz konusu dönemde 4,6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın ilk 7 ayında ise bu mobilyaların dış satımından 878,3 milyon dolarlık gelir elde edilirken, dış alım için 333,6 milyon dolar harcandı. Anılan dönemde Türkiye, oturmaya mahsus mobilyalardan 544,7 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

Irak'a 7 ayda 94,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi

Türkiye'nin 5 yıldaki ihracatında Irak en fazla öne çıkan ülke oldu. Bu ülkeye 780,2 milyon dolarlık ürün satıldı. Bu ülkeyi 555,2 milyon dolarla Almanya, 476,5 milyon dolarla ABD izledi.

Ocak-temmuz döneminde de en çok dış satım yine Irak'a gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeye 7 ayda 94,5 milyon dolarlık ürün satan Türkiye, Almanya'ya 81,2 milyon dolarlık, ABD'ye 62,6 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.