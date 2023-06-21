Yerli müşteriye satışlar, mayısta yüzde 60 arttı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) derneğin üyeleri ile yaptığı mayıs ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, organize perakende sektörü, fiyatların daha da yükselmesinden endişe eden yerli müşterinin ihtiyaç alışverişini öne çekmesi nedeniyle mayısta hem adet satışını hem de cirosunu artırdı. Yabancılar ise mayısta da frene basmaya devam etti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan BMD Başkanı Sinan Öncel, nisan ayının ardından mayısın da organize perakende sektörü için verimli geçtiğini belirterek, iki seçimin gerçekleştirildiği ayda Anneler Günü için hediyelik alışverişinin cirolara pozitif katkı sunduğunu anlattı.

Özellikle enflasyonun yüksek oranlarda seyrettiği dönemlerde ciro artışının kendileri için bir anlam ifade etmediğini kaydeden Öncel, "Sektördeki gelişimi daha çok adet satışları üzerinden değerlendiriyoruz. Mayıs 2022 ile kıyasladığımızda markalarımızın yüzde 60'ının adet satışlarını artırdığını görüyoruz. Nisandan mayısa ortalama adet satışlarında artış göze çarpıyor. Ciro özelinde baktığımızda da artış eğilimi sürüyor." açıklamasında bulundu.

"Alışverişte canlılığın bir süre daha devam etmesi bekleniyor"

Sinan Öncel, imkanı olanların fiyatların daha da artacağı endişesiyle ihtiyaç alışverişini erkenden yapmayı tercih ettiğini kaydederek, yabancıların perakende satışlarına katkısının geçen yıla göre daha zayıf seyrettiğini bildirdi.

Markaların sadece yüzde 31'inin yabancıya adet satışlarında geçen yılın aynı ayına göre artış beyan ettiğini aktaran Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 48'inin azaldığı, yüzde 21'inin ise aynı kaldığı görülüyor. 2022'de kurun seviyesi yabancılar için cazip bir alışveriş ortamı sunuyordu. Kurun aylarca belli bir seviyede baskılanması nedeniyle Türkiye'de fiyatlar yabancılar için cazibesini büyük ölçüde kaybetti. Geçen yıl toplam kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 10'unu yabancılar yapmıştı. 2023'ün ilk 5 ayında bu oranın yüzde 6 civarında kaldığını tahmin ediyoruz. Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte kurda yukarı yönlü bir hareket oldu. Kurun yeni seviyesinin yabancı alışverişine etkisini haziran anketimizde ölçümleyebileceğiz."

Öncel, okulların kapanması, tatil sezonunun başlaması ve Babalar Günü'nün etkisiyle haziranın 3 haftasında da yoğun bir alışveriş trafiği gözlemlediklerini belirterek, Kurban Bayramı ve tatil alışverişinin etkisiyle canlılığın bir süre daha devam etmesini beklediklerini anlattı.