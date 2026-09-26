Yerli rüzgara küresel destek: Nordex Türkiye'den 1 milyar euroluk tedarik yapacak

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex Grup, Türkiye'deki rüzgar enerjisi teknolojilerine yönelik 70 milyon avroluk yeni yatırımını herhangi bir kredi kullanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdi. WindEnergy Hamburg fuarında değerlendirmelerde bulunan Nordex Grup Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, bugüne kadar devlet teşviki almadıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde yatırım teşviklerine başvurarak ülkedeki sermaye ve üretim kapasitesini daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İzmir'de iki tesisle üretim ve istihdam atağı

Yatırımların merkez üssü olarak İzmir'i seçen Nordex, Menemen'de inşa edilen yeni türbin fabrikasında üç vardiya halinde üretime başladı. Yıllık 400 türbin imal etme kapasitesine sahip tesiste halihazırda 820 personel görev yaparken, yıl sonuna kadar toplam istihdamın 1600 kişiye çıkarılması planlanıyor. Şirketin Aliağa'da bulunan 80 bin metrekarelik ikinci fabrikasında ise bina inşaatı tamamlandı; ekipman kurulumunun ardından tesisin kısa süre içinde üretime geçeceği aktarıldı.

Türkiye'den yıllık 1 milyar euroluk yerli tedarik

Nordex'in Türkiye'deki rüzgar türbini kurulu kapasitesi 5 bin 600 megavata, toplam kontrat büyüklüğü ise 8 bin 500 megavata ulaştı. Türkiye'yi küresel tedarik zincirinin ana merkezlerinden biri olarak konumlandıran dev şirket, ülkede rüzgar ekipmanı üreten yaklaşık 300 firmadan yıllık 1 milyar euroluk satın alım gerçekleştiriyor. Yerli pazarda üretilen rüzgar ekipmanlarının yüzde 60 ila 70'ini tek başına tedarik eden marka, bu ürünleri Türkiye'deki santrallerin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediyor.

Yeni YEKA ihaleleri ve iklim hedefleri

Özatay, yatırımların sürekliliği açısından Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve YEKDEM mekanizmalarının yatırımcılara öngörülebilirlik sunduğunu ifade etti. Şirket, Ekim ayında düzenlenecek 1500 megavatlık karasal rüzgar enerjisine dayalı YEKA ihalesine katılarak önemli bir pay almayı planlıyor. Ayrıca Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için de hazırlıklarını sürdüren Nordex, Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.